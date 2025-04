SALVADOR

Quer aprender sobre defesa pessoal? GCM abre novas turmas para mulheres; confira

A iniciativa é gratuita e tem como foco o fortalecimento da segurança, autoestima e autonomia feminina

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) está com inscrições abertas para novas turmas do curso de defesa pessoal para mulheres, que será realizado em cinco encontros ao longo do mês de maio.>