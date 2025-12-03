LANÇAMENTO

Mãe baiana revisita jornada durante epidemia de zika em livro lançado em Salvador

Livro registra experiência pessoal e coletiva de mulheres que enfrentaram a doença durante a gestação

Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:28

Joana Passos lança livro Crédito: Divulgação

O lançamento de “O pulsar da maternidade atípica - Do Zika vírus à potência do abraço” está marcado para 14 de dezembro, às 10h, na Casa da Providência, no bairro da Saúde, em Salvador. O evento ocorre justamente no espaço que acolheu, nos primeiros anos, famílias afetadas pela epidemia de zika no Nordeste e marca também o aniversário de 10 anos de Gabriela, uma das crianças atingidas pelo vírus em 2015.

A publicação independente, escrita por Joana Passos, reúne 110 páginas em que a autora revisita a própria trajetória desde o diagnóstico de microcefalia da segunda filha. O livro recupera o período em que ela viveu a crise sanitária que mobilizou o país e que a levou a criar, ao lado de outras mães, a Associação Abraço à Microcefalia - entidade que prestou assistência a centenas de famílias na Bahia.

A obra apresenta lembranças e reflexões sobre maternidade, enfrentamento ao capacitismo e a rede de apoio construída por mulheres que atravessaram experiências semelhantes. A apresentação do livro resume esse percurso ao afirmar: “Entre lágrimas, dores e medos construiu uma ponte para se conectar com outras mulheres que atravessavam o mesmo deserto. Nesse processo, descobriu que o avesso também pode ser um lugar bonito”.

Além da versão digital, que poderá ser adquirida por link no Instagram @joanadamasiopassos, o título será vendido em livrarias de Salvador após o lançamento, por R$ 60. Uma parte da renda será destinada a instituições sociais.

