Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Blogueiro com 45 mil seguidores e missionário: quem é o pastor de 27 anos morto a tiros na Bahia

Wesley Bacelar da Silva Barreto foi alvo de emboscada em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:00

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

O pastor Wesley Bacelar da Silva Barreto, de 27 anos, que foi morto em uma emboscada em Feira de Santana, era conhecido tanto pela religiosidade quanto pela atuação nas redes sociais. Em uma das plataformas, onde reunia cerca de 45 mil seguidores, ele costumava compartilhar sua rotina como pastor e se apresentava como missionário e estudante de ciências bíblicas.

Nas redes, a vítima — que deixa esposa e três filhos — publicava mensagens bíblicas para seus seguidores. A última postagem no feed de Wesley, no entanto, aconteceu em agosto. No conteúdo, ele compartilhou um versículo sobre dons para servir e liderar.

Pastor Wesley Bacelar

Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução
1 de 7
Pastor Wesley Bacelar por Reprodução

O pastor também usava as redes sociais para convocar manifestações “por mais segurança” e “menos blitz” em Feira de Santana, como fez em março deste ano. “Vamos nos juntar para protestar e pedir atenção das autoridades, para que tomem providências contra essa perseguição ao trabalhador através da blitz e os sequestros de condutores”, escreveu em uma das convocações.

Segundo informações do g1, o ataque aconteceu por volta das 19h40, na Rua Ponta Porã, no bairro Novo Horizonte, momento em que o religioso voltava de moto após deixar um familiar em casa. Ele foi alvo de ao menos 15 disparos, segundo relatos iniciais, e morreu na hora, sem chance de reação ou defesa.

Após atirarem contra o pastor, os suspeitos não levaram a motocicleta da vítima nem seus pertences, o que indica que não se trata de latrocínio — roubo seguido de morte. Ainda na via pública, o corpo passou por perícia realizada por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) antes de ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH), mas até o momento ninguém foi preso.

Leia mais

Imagem - Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Imagem - Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Imagem - Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Tags:

Feira de Santana Morto Tiros Emboscada Pastor

Mais recentes

Imagem - 'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa

'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa
Imagem - Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
Imagem - Mãe baiana revisita jornada durante epidemia de zika em livro lançado em Salvador

Mãe baiana revisita jornada durante epidemia de zika em livro lançado em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo
03

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
04

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza