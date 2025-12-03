CRIME

Blogueiro com 45 mil seguidores e missionário: quem é o pastor de 27 anos morto a tiros na Bahia

Wesley Bacelar da Silva Barreto foi alvo de emboscada em Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 12:00

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

O pastor Wesley Bacelar da Silva Barreto, de 27 anos, que foi morto em uma emboscada em Feira de Santana, era conhecido tanto pela religiosidade quanto pela atuação nas redes sociais. Em uma das plataformas, onde reunia cerca de 45 mil seguidores, ele costumava compartilhar sua rotina como pastor e se apresentava como missionário e estudante de ciências bíblicas.

Nas redes, a vítima — que deixa esposa e três filhos — publicava mensagens bíblicas para seus seguidores. A última postagem no feed de Wesley, no entanto, aconteceu em agosto. No conteúdo, ele compartilhou um versículo sobre dons para servir e liderar.

Pastor Wesley Bacelar 1 de 7

O pastor também usava as redes sociais para convocar manifestações “por mais segurança” e “menos blitz” em Feira de Santana, como fez em março deste ano. “Vamos nos juntar para protestar e pedir atenção das autoridades, para que tomem providências contra essa perseguição ao trabalhador através da blitz e os sequestros de condutores”, escreveu em uma das convocações.

Segundo informações do g1, o ataque aconteceu por volta das 19h40, na Rua Ponta Porã, no bairro Novo Horizonte, momento em que o religioso voltava de moto após deixar um familiar em casa. Ele foi alvo de ao menos 15 disparos, segundo relatos iniciais, e morreu na hora, sem chance de reação ou defesa.

Após atirarem contra o pastor, os suspeitos não levaram a motocicleta da vítima nem seus pertences, o que indica que não se trata de latrocínio — roubo seguido de morte. Ainda na via pública, o corpo passou por perícia realizada por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) antes de ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).