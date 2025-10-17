SAÚDE

Bahia realiza Dia D de Multivacinação neste sábado (18) com ações em todos os municípios

Em Salvador, o evento central ocorre no Parque da Cidade

Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:35

Bahia realiza Dia D de Multivacinação neste sábado (18) com ações em todos os municípios Crédito: Leonardo Rattes/Sesab

A Bahia realiza neste sábado (18) o Dia D da Multivacinação, com postos de saúde abertos em todos os municípios para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação integra a campanha nacional coordenada pelo Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal no país, ainda abaixo do ideal desde 2015.

Em Salvador, o evento central ocorre no Parque da Cidade, com presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, e de representantes da Fiocruz e do Ministério da Saúde. “Sábado será o dia de colocar a vacinação em dia. O Zé Gotinha já está chamando pais, mães, tias e avós para proteger nossas crianças. Vacinar é um ato de amor, cuidado e compromisso com o futuro”, afirmou a secretária.

A campanha oferece todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo doses contra poliomielite, sarampo, meningite, HPV, febre amarela e Covid-19. O foco é recuperar esquemas atrasados e alcançar quem ainda não completou a imunização. A mobilização segue até 31 de outubro e a estratégia inclui mutirões, ações em escolas e ampliação dos horários de salas de vacina.

Em 2025, o país voltou a registrar crescimento nas coberturas vacinais de imunizantes como Penta, tríplice viral e contra poliomielite, com índices próximos de 90%, mas ainda abaixo da meta de 95% recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Pais e responsáveis devem levar o cartão de vacinação a qualquer posto de saúde.