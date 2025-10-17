Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia realiza Dia D de Multivacinação neste sábado (18) com ações em todos os municípios

Em Salvador, o evento central ocorre no Parque da Cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:35

Bahia realiza Dia D de Multivacinação neste sábado (18) com ações em todos os municípios Crédito: Leonardo Rattes/Sesab

A Bahia realiza neste sábado (18) o Dia D da Multivacinação, com postos de saúde abertos em todos os municípios para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação integra a campanha nacional coordenada pelo Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal no país, ainda abaixo do ideal desde 2015.

Em Salvador, o evento central ocorre no Parque da Cidade, com presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, e de representantes da Fiocruz e do Ministério da Saúde. “Sábado será o dia de colocar a vacinação em dia. O Zé Gotinha já está chamando pais, mães, tias e avós para proteger nossas crianças. Vacinar é um ato de amor, cuidado e compromisso com o futuro”, afirmou a secretária.

A campanha oferece todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo doses contra poliomielite, sarampo, meningite, HPV, febre amarela e Covid-19. O foco é recuperar esquemas atrasados e alcançar quem ainda não completou a imunização. A mobilização segue até 31 de outubro e a estratégia inclui mutirões, ações em escolas e ampliação dos horários de salas de vacina.

Em 2025, o país voltou a registrar crescimento nas coberturas vacinais de imunizantes como Penta, tríplice viral e contra poliomielite, com índices próximos de 90%, mas ainda abaixo da meta de 95% recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Pais e responsáveis devem levar o cartão de vacinação a qualquer posto de saúde.

Em 2024, a Bahia fechou o ano com elevação na cobertura de praticamente todas as vacinas. A Tríplice Viral alcançou cobertura de 97,56%, já ultrapassando a meta de 95%. Outras ficaram próximas da meta, como Poliomielite, Pneumocócica, Pentavalente, Rotavírus Humano e Hepatite A. As vacinas contra a Hepatite B, BCG e Febre Amarela ficaram próximas a 80%.

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja