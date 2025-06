PEGA O CASACO

Cidade baiana sofre queda de temperatura e registra 9°C; veja ranking do frio

Cinco municípios do estado bateram até 13°C

O município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou queda de temperatura e chegou a bater 9.7°C na segunda-feira (9), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>

A chegada do frio acontece junto com a aproximação do inverno, que começa em 20 de junho. Apesar dos números na Bahia, Vitória da Conquista, por exemplo, não entra nem entre os 50 municípios mais frios do Brasil. >

O ranking nacional é liderado por cidades no sul do país. Quaraí, no Rio Grande do Sul (RS), registrou 3.2°C. Em seguida aparecem Jaguarão (RS), com 3.9°C, Dom Pedrito (RS), 5.4°C e Tupanciretã (RS), 5.4°C. >