VALE LUZ

Bairros de Salvador recebem ação para descontos na conta de luz; confira detalhes

Troca de resíduos sólidos recicláveis garante descontos na conta de luz

Nesta semana, soteropolitanos poderão trocar resíduos sólidos por descontos na conta de energia, por meio do Vale Luz, projeto de eficiência energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Aneel. Desta segunda (7) a sábado (12), os consumidores poderão aproveitar a ação itinerante nos bairros do Imbuí, IAPI, Parque São Bartolomeu, Uruguai e Costa Azul. >

Os endereços dos pontos itinerantes e dos pontos fixos do projeto podem ser acompanhados por meio do cronograma de atendimento do Vale Luz, disponível no site da concessionária. Nos pontos de troca, é possível entregar latas de alumínio ou garrafas PET e receber "Merrecas", moeda criada pela Neoenergia Coelba, que pode ser trocada por lâmpadas de LED, que consomem menos energia, ou revertida em desconto na conta de energia (cada Merreca equivale a 11 centavos). >