ECONOMIA DOMÉSTICA

Inverno baiano: veja como tornar o consumo de energia elétrica mais eficiente

Na Bahia, as temperaturas chegaram a 11,7°C, nas últimas 24 horas

Monique Lobo

Publicado em 7 de julho de 2025 às 18:50

O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz Crédito: Beeboys | Shutterstock

O inverno tem diminuído as temperaturas no estado. Na Bahia, cidades como Vitória da Conquista, no sudoeste, Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste, e Lençóis, no centro-sul, registraram temperaturas abaixo dos 15°C nas últimas 24h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Só Conquista chegou a 11,7°C. >

Mas, o aumento do frio também merece cuidado quando o assunto é energia elétrica, já que a bandeira vermelha está acionada e com um acréscimo adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh). Alguns hábitos podem tornar o consumo mais eficiente. Veja algumas dicas:>

Chuveiro elétrico>

Um dos principais responsáveis pelo alto consumo residencial, é também um dos mais utilizado nesta época. De acordo com orientações da Neoenergia Coelba, para minimizar o seu uso, é importante fechar a torneira enquanto se ensaboa e limitar o tempo de banho. Também é recomendado que não mude a temperatura durante o banho para evitar choques elétricos. O ideal é que a duração do banho seja de cinco a oito minutos e no modo verão, que consome cerca de 30% menos que a posição inverno.>

"Diminuindo o tempo de banho em um minuto por dia, estima-se que há uma economia no valor da fatura entre R$ 3 e R$ 4. Ou seja, uma família com quatro pessoas pode economizar R$ 16 no valor da fatura ao diminuir apenas 1 minuto o banho”, destacou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.>

Ar-condicionado>

Do outro lado, o ar-condicionado costuma perder importância nesse período. A orientação da concessionária de energia é que, se for ligá-lo, vale colocar em uma temperatura ideal entre 23° e 25°, ou até mesmo desligá-lo após o ambiente resfriar e acionar ventilador. Outra dica é fechar cortinas e persianas, pois ajudam a reter a temperatura no cômodo, além de manter portas e janelas fechadas.>

Aquecedores>

Se o ar-condicionado sai de cena, o aquecedor ganha mais espaço com o tempo mais frio. Nesse período, se precisar ligar algum equipamento de aquecimento, certifique-se de que o local tenha isolamento adequado nas paredes, telhados e janelas. Verifique se as portas e janelas estão bem vedadas para não entrar o ar frio. Nesse caso, é recomendado deixar o sol do dia aquecer o ambiente para a noite estar mais quente, abrindo cortinas e persianas durante a manhã e tarde.>

Máquina de lavar>

A orientação para esse eletrodoméstico é: busque lavar o máximo de roupas possíveis de uma só vez, respeitando o limite indicado pela fabricante. E, empre que puder, cheque se os filtros estão sujos. Devido às chuvas, a secagem das roupas pode demorar um pouco mais, mas jamais devem ser colocadas atrás da geladeira. Além de sobrecarregar o aparelho e potencializar o consumo de energia, há alta probabilidade de ocorrer um choque elétrico.>

Fornos e fogões>