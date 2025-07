LAURO DE FREITAS

Polícia cumpre mandado de prisão contra líder de organização criminosa da Bahia

Grupo liderado por Roceirinho é responsável por homicídios, crimes contra o patrimônio e tráfico de entorpecentes

O líder de um grupo criminoso com forte atuação no município de Maragogipe, no Recôncavo baiano, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (8), no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde o homem já cumpre sentença do Poder Judiciário. >