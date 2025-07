COMUNIDADE

Saiba onde é o Pé Preto, onde operário ficou soterrado em Salvador

Obras de urbanização são realizadas no local

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de julho de 2025 às 19:30

Comunidade do Pé Preto Crédito: Betto Jr./Secom/PMS

Um dos maiores complexos de residências da cidade de Salvador abriga a pequena comunidade do Pé Preto: o Nordeste de Amaralina. Nesta terça-feira (8), um trabalhador ficou parcialmente soterrado em um acidente em uma obra realizada na localidade. A comunidade está rodeada por bairros de classe média/alta, como Pituba e Itaigara, mas integra o aglomerado popular. Ele está localizado ao lado do Parque da Cidade Joventino Silva e faz fronteira com o bairro Santa Cruz, que também faz parte do Complexo.>

Um morador da região do Nordeste explica que é possível chegar à comunidade pela rua Beco da Cultura. "Ele fica saindo ali para a Pituba, para pegar o Hiperideal da Rua Ceará, descendo a ladeira do Beco da Cultura, aqui no Nordeste de Amaralina. É uma comunidade bem humilde", conta, sem se identificar. >

A localidade começou a se formar quando populares iniciaram a construção de moradias no Morro do Pé Preto, processo que se consolidou ao longo de décadas. O local é fortemente marcado pela presença de barracos e casas construídas de forma precarizada.>

O acidente envolvendo o trabalhador ocorreu por volta das 10h desta terça. O operário ficou preso, da cintura para baixo, após um deslizamento de terra, de acordo com informações da TV Bahia. O resgate do Corpo de Bombeiros durou cerca de 30 minutos. O homem teve ferimentos no tornozelo e no joelho.>

O acidente ocorreu em um local onde são realizadas obras de urbanização da prefeitura. A urbanização da comunidade de Pé Preto abrange uma área de cerca de 7 mil m² e deve beneficiar ao menos 300 famílias com a construção de residências, espaços de comércio, cooperativa de recicladores, horto, igrejas, salão comunitário, entre outros espaços. >