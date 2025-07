OPERAÇÃO

PF desmonta esquema de mineração ilegal de ouro na Bahia

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira (1º). A investigação aponta que suspeitos instalaram um garimpo ilegal de ouro em Santaluz, no norte da Bahia. >

A operação investigou imóveis residenciais, empresas e uma propriedade rural onde foi instalada uma nova planta para extração de ouro. As investigações apontam que os suspeitos reiteraram a prática criminosa, transferindo as piscinas de cianetação para outro local com o intuito de dissimular a continuidade da atividade ilícita e dificultar a fiscalização ambiental.>