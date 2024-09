CORREIO EXPERIMENTA

Tudo doce: conheça 20 tortas que participaram do concurso das melhores

Teve morango, chocolate, baba-de-moça e até recheio de gorgonzola na degustação; veja onde ficam cafeterias e confeitarias com lojas físicas em Salvador para adoçar seu fim de semana







Thais Borges

Carolina Cerqueira

Priscila Natividade

Fernanda Santana

Salvador Publicado em 28 de setembro de 2024 às 05:00

Dos sabores mais tradicionais até as versões mais inovadoras, jurados experimentaram 30 tipos de tortas Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Torta com morango, pistache, chocolate e até aquelas com recheios mais inesperados como queijo gorgonzola e quindim. O que essas 30 fatias concorrentes tinham em comum? Tudo do jeito que a gente gosta: doce. Em mais uma edição do Correio Experimenta, convidamos cafeterias e confeitarias com lojas físicas em Salvador para adoçar a edição de fim de semana do jornal.

A degustação que escolheu as 10 melhores tortas da cidade trouxe as apostas de cada um desses estabelecimentos que optaram pelo sabor que é o seu carro-chefe ou alguma novidade no cardápio. O evento contou mais uma vez - assim como nas edições do melhor ovo de páscoa e do melhor hambúrguer - com a parceria da Home Center Ferreira Costa, que faz toda a montagem da mesa e cedeu os itens de decoração, pratos de louça e talheres para a prova.

Além dos 10 mais bem colocados segundo avaliação do júri composto por especialistas, influencers e jornalistas da redação, conheça as outras 20 marcas que também participaram do concurso.

Confira a lista completa

Café Cardamomo

Torta de Pistache

Torta de Pistache, do Café Cardamomo Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa de biscoito francês e duas camadas de creme de pistache de texturas diferentes, cobertas por morangos orgânicos frescos. Valor: R$ 28 (fatia). Onde pode encomendar: Instagram ou (71) 9 8420-0770. Endereço: Rua da Graça, 22 - Graça. Funcionamento: de quarta a domingo, das 15h às 19h30. Instagram: @cafecardamomo_.

*

Coffeetown

Red Velvet

Red Velvet, da Coffeetown Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa de cacau extra brut, coberta e recheada com frosting de cream cheese, limão siciliano e chocolate branco. Valor: R$ 24,90 (fatia) | R$ 159 (inteira). Onde pode encomendar: pelo WhatsApp (71) 9 9991-4478. Endereços: Avenida Sete de Setembro, 1755 - Corredor da Vitória | Rua Amazonas, 1111 - Villa San Luigi, Pituba. Funcionamento: diariamente, das 8h30 às 21h30. Instagram: @coffeetownsalvador.

*

Clube Café

Bolo de Noiva

Bolo de Noiva, do Clube Café Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo amanteigado com recheio de brigadeiro branco, geleia de damasco (feita pela produção da loja) e uma cobertura de glacê real de limão siciliano. Valor: R$ 29,90 (fatia e versão de 8 cm) | R$ 190 (15 cm/ tamanho P) | R$ 240 (20 cm/ M) | R$ 320 (25 cm/ tamanho G) . Onde pode encomendar: na loja ou pelo contato (71) 3901-2991. Endereço: Salvador Shopping (L1). Funcionamento: de segunda a sábado das 9h às 22h | aos domingos, das 12h às 21h. Instagram: @clubecafesalvador.

*

Delmar Confeitaria

Torta Amora

Torta Amora, da Delmar Confeitaria Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo amanteigado com mirtilo, recheio de brigadeiro de queijo gorgonzola, cobertura de chantili e geleia artesanal de amora. Valor: R$ 26,90 (fatia) | R$ 159 (inteira). Onde pode encomendar: loja física ou pelo telefone (71) 3035-2199/ 3190-3727 e no iFood. Endereço: Shopping Bela Vista (Piso L2). Funcionamento: de segunda a sábado das 9h às 22h | domingos, das 12h às 21h. Instagram: @delmarconfeitaria.

*

Leia mais Empreendedorismo doce: de onde vem a paixão por açúcar

Doce Encontro

Red Velvet

Red Velvet, da Doce Encontro Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo aveludado vermelho, recheio a base de cream cheese e geleia artesanal de morango. Valor: R$ 24 (fatia) | R$ 150 (tamanho P) | R$ 180 (tamanho M) | R$ 198 (tamanho G). Onde pode encomendar: Instagram, iFood ou pelo WhatsApp (71) 9 9145-0448. Endereços: Rua Virgildásio Sena,14 – Boca do Rio | Rua das Gaivotas, 120 - Imbuí. Funcionamento: das 9h às 20h (Boca do Rio) | das 10h às 22h (Imbuí). Instagram: @doceencontroo_.

*

Dolce Glacê

Búlgara com sequilho e geleia de morango

Búlgara com Sequilho, da Dolce Glacê Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa búlgara, sequilho e geleia de morango. Valor: R$ 20. Onde pode encomendar: iFood, loja física ou via WhatsApp (71) 3212-0187. Endereço: Rua das Esperas, 30 - Pituba. Funcionamento: de segunda a domingo das 13h às 20h. Instagram: @dolceglaceconfeitaria.

*

Dona Xícara

Torta Dona Xícara

Torta Dona Xícara, da Dona Xícara Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: três camadas de massa folhada intercaladas com duas camadas de pão de ló, com recheio de baba-de-moça, cocada e ameixa, regada com baba de moça. Valor: R$ 22 (fatia) | R$ 220 (tamanho P) | R$ 315 (tamanho M) | R$ 420 (tamanho G). Onde pode encomendar: pelo WhatsApp (71) 9 8147-3448, Instagram e iFood. Endereço: Rua Afonso Celso, 330 – Barra. Funcionamento: de segunda a sexta das 8h30 às 19h | sábados, das 9h às 18h. Instagram: @donaxicaracafe.

*

èDolce

Slice Cake de Pistache

Slice Cake de Pistache, da éDolce Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa de baunilha feita com mix de farinhas sem glúten, adoçada com stevia, taumatina e fibra de tapioca + brigadeiro vegano de pistache, brigadeiro vegano ao leite de coco e geleia de morango. Não contém glúten, açúcar e nem caseína. Valor: R$ 29,90 (fatia). Onde pode encomendar: via WhatsApp (71) 9 9743-0181, na loja física ou iFood. Endereço: Rua Minas Gerais, nº 95 – Pituba. Funcionamento: de segunda a sábado, das 13h às 19h | domingo, das 14h às 19h. Instagram: @edolcebakery.

*

Ganache

Delícia de Morango

Delícia de Morango, da Ganache Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo branco, recheio de creme especial de baunilha, morangos frescos e geleia caseira de morango. Valor: R$ 26 (fatia) | R$ 168 (pequena) | R$ 209 (média) | R$ 240 (grande). Onde pode encomendar: via WhatsApp (71) 9 8476-6000, iFood ou no Instagram. Endereços: Salvador Shopping, Parque Shopping, Bela Vista Shopping e Home Center Ferreira Costa Barris. Funcionamento: de acordo com o horário dos estabelecimentos. Instagram: @ganachedocaria.

*

Leia mais 'Baconzola': conheça o hambúrguer preferido dos jornalistas do CORREIO

Healty By Victoria Cintra

Torta de Damasco

Torta de Damasco, da Healty By Victoria Cintra Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: farinha de amêndoas, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, ovo, snew, óleo de girassol, essência de baunilha, sal e fermento químico. Recheio de brigadeiro branco e geleia de damasco. Valor: R$ 42 (fatia) | R$ 320 (15 cm) | R$ 420 (22 cm). Onde pode encomendar: pelo telefone (71) 9 9646-4547. Endereço: Salvador Shopping/ Piso L2. Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 23h | domingo, das 12h às 21h. Instagram: @healthyporvc.

*

Kathuca

Delícia da Vovó

Delícia da Vovó, da Kathuca Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa branca artesanal com camadas de recheio de doce de leite e abacaxi em calda. Valor: R$ 20 (fatia). Onde pode encomendar: loja física, delivery próprio e via iFood. WhatsApp (71) 9 9658-665 | (71) 3372-8200. Endereço: Avenida Jorge Amado, 606 - Imbuí. Funcionamento: de terça a domingo, das 14h às 22h. Instagram: @kathucatortas.

*

Nanica

Banoffee

Banoffee, da Nanica Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa de biscoito ao leite, doce de leite, banana, chantili e cacau em pó. Valor: R$ 19 (fatia) | R$ 170 (inteira). Onde pode encomendar: através do Instagram ou pelo WhatsApp (71) 9 9252-6530 Endereço: Rua das Hortênsias, 576 – Pituba (ao lado da Pizzaria Rocca) Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 22h | domingo, das 11h às 21h30. Instagram: @nanica.ba.salvador.

*

Nova Belles

Torta Red Velvet

Red Velvet, da Nova Belles Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo vermelho de ovos, recheio de quatro leites (leite líquido, leite de coco, leite condensado e creme de leite) + geleia de frutas vermelhas. Valor: R$ 24 (fatia) |R$149 (16 cm) |R$199,90 (20 cm) |R$ 249,90 (20 cm). Onde pode encomendar: no WhatsApp (71) 2132-5055 (tortas inteiras necessitam de três dias de antecedência para fazer o pedido). Endereços: Rua Miguel Navarro Y Cañizares, Pituba | Rua Direita de Santo Antônio, 130, Santo Antônio Além do Carmo. Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h | domingo, das 12 às 21h. Instagram: @restaurantenovabelles.

*

Palles

Banoffee

Banoffee, da Palles Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: doce de leite, chantili, base de biscoito, polvilhado com canela. Valor: R$ 20,90 (fatia) |R$145 (inteira). Onde encomendar: Instagram, WhatsApp (71) 9 9226-0108 ou pelo iFood. Endereço: Rua Adelaide Fernandes da Costa,700 - Costa Azul. Funcionamento: segunda e feriados das 11h às 20h | terça a sexta, das 11h às 20h30 | domingo, das 8h30 às 20h30h. Instagram: @palles.ba.

*

Seven Wonders

Torta Maravilha

Torta Maravilha, da Seven Wonders Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: torta de chocolate com dois tipos de bolo: búlgaro e de chocolate, com recheio especial e pedaços de morango. Valor: R$ 24,90 (fatia) | R$ 189 (inteira). Onde encomendar: (71) 9 9655-0777 ou iFood. Endereços: Triathlon Graça, Salvador Shopping / Livraria Leitura, Shopping da Bahia/ Livraria Leitura, Shopping Paralela, Mundo Plaza Empresarial, Boulevard Side Empresarial, Orlando Gomes Empresarial, Hospital Cardio Pulmonar, Centro Médico Cardio Pulmonar, Hospital Aliança, Amo Medicina Diagnóstica, Mundo Pet Rio Vermelho. Funcionamento: de acordo com o horário desses espaços. Instagram: @sevenwonderscafe.

*

Sucré

Torta Banoffee

Torta Banoffee, da Sucrê Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: base de biscoito, uma camada de doce de leite, bananas em rodelas levemente carameladas, chantili e chocolate em pó em cima. Valor: R$ 29 (fatia). Onde encomendar: (71) 9 9947-0294 ou iFood. Endereços: Shopping Paseo, Ferreira Costa Paralela e Apipema Center. Funcionamento: de acordo com o horário de funcionamento dos shoppings e da Ferreira Costa. Instagram: @sucredocesgourmet.

*

Leia mais Top 10: conheça os melhores hambúrgueres delivery de Salvador

Sweet Milla

Torta Sweet Black

Torta Sweet Black, da Sweet Milla Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa e cobertura com cacau black 100% e recheio belga, ovos, manteiga, chocolate meio amargo em barra, cacau black, açúcar, farinha de trigo e iogurte. Valor: R$ 25 (fatia) | R$ 195 (18 cm/ tamanho 18 cm) | R$ 235 (22 cm/ tamanho M) | R$ 260 (25 cm/ tamanho G). Onde pode encomendar: via direct no Instagram @sweet_milla, telefone ou WhatsApp (71) 9 9253-1808 ou (71) 9 9937-2211, na loja física ou Ifood. Endereço: Avenida ACM, 4591 - loja 320, (térreo), Shopping da Gente. Funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 20h, aos sábados das 9h às 19h. Instagram: @sweet_milla.

*

Thiago Sá

Torta Sabor de Infância

Torta Sabor de Infância, da Thiago Sá Confeitaria Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: massa de laranja com recheio de chocolate e caramelo. Valor: R$ 23 (fatia). Onde pode encomendar: loja física e WhatsApp (71) 9 9662-1718. Endereço: Rua Território do Guaporé, 230, Pituba. Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 20h | domingo, 8h às 20h. Instagram: @confeitariathiagosa.

*

*

Viva Gula

Torta de Pistache

Torta de Pistache, da Viva Gula Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ingredientes: bolo branco amanteigado recheado com pistache, geleia de morango, trufa de chocolate branco e cobertura com glacê de pistache. Valor: R$ 28,90 (fatia) | a partir de R$ 209. Onde pode encomendar: site, WhatsApp (71) 9 9967-6671 ou iFood. Endereços: Shopping Barra (praça de alimentação), Shopping da Bahia (L2 e L3), Shopping Bela Vista (L2), Salvador Shopping (L2 e L3), Shopping Paralela (L1), Salvador Norte (L3), Parque Shopping (L2), Boulevard Feira de Santana (praça de alimentação). Funcionamento: unidades dos shoppings funcionam de acordo com o horário de funcionamento desses espaços. Instagram: @vivagula.

*

Leia mais Agridoce e apimentada: descubra qual é a melhor pizza de Salvador

33 Doçuras

'Peladinha'

'Peladinha', da 33 Doçuras Crédito: Marina Silva/ CORREIO