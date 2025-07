VALE VAGA

Com três zagueiros e estreia na lateral, Vitória está escalado para encarar o Confiança

Thiago Carpini surpreendeu ao mandar a campo um esquema com três, além de promover a estreia como titular de Maykon Jesus

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 20:43

Maykon Jesus Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está pronto para voltar à ação depois de quase um mês de intertemporada. Para a partida de logo mais, às 21h30, contra o Confiança, no Barradão, pelas quartas de finais da Copa do Nordestes, o técnico Thiago Carpini surpreendeu e escalou um time com três zagueiros: Edu, Lucas Halter e Zé Marcos. Além disso, como era a única opção para a posição, escalou Maykon Jesus, que fará sua estreia como titular na lateral-esquerda. >

O meio campo será formado por Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheuzinho, que vai estrear com a camisa 10. Com o esquema de três zagueiros, um atacante teve que ser sacado e a equipe começará apenas com Osvaldo e Renato Kayzer mais à frente. >

Desse jeito, o Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ryller, Willian Oliveira e Matheuzinho; Osvaldo e Renato Kayzer. >

Além das novidades no time titular, a equipe terá desfalques importantes no banco de reservas. O goleiro Fabri foi vetado após sentir um desconforto no treino da última segunda-feira (7). Já Ronald Lopes ficou fora da lista por decisão da comissão técnica. Também estão fora o zagueiro Neris, que segue em transição, e o lateral Jamerson, que só deve retornar no próximo ano devido a uma lesão no tornozelo.>

Por outro lado, quatro jogadores das divisões de base foram relacionados: o lateral-esquerdo Kauan Vitor, os volantes Edenilson e Wendell, além do meia Lucas Lohan.>