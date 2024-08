'FOI EMOCIONANTE'

Isaquias Queiroz recebe premiação por medalha e diz que vai descansar antes de decidir sobre Los Angeles-2028

Atleta vai decidir com técnico sobre ciclo olímpico para a próxima Olimpíada

O baiano Isaquias Queiroz falou ao CORREIO sobre a conquista da medalha de prata na canoagem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O baiano recebeu do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Paulo Wanderley Teixeira o cheque de R$ 210 mil reais pela medalha durante a passagem pela Casa Brasil, espaço do Comitê, em Paris.