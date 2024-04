NEGOCIAÇÃO

Sindicado dos Rodoviários fará assembleia na Lapa na segunda (29)

Os rodoviários de Salvador farão uma assembleia nas imediações da estação da Lapa, na segunda-feira (29), para discutir o avanço das negociações salariais e de condições de trabalho da categoria. Serão dois encontros, um pela manhã, às 11h, e outro à tarde, em horário ainda a ser definido. Até o momento, foram seis rodadas de negociação com o setor patronal e, segundo o sindicato, há possibilidade de greve.

O diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, explicou que a categoria reivindica a reposição da inflação e ganho real de 4% sobre os salários, reajuste de 10% em cima do ticket alimentação, hoje em R$ 25, e vale transporte com integração ao metrô. Atualmente, o cartão que os trabalhadores usam para se deslocar para o trabalho só permite acesso aos ônibus.