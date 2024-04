TRANSPORTE

Rodoviários atrasam saída de garagem em Salvador; veja os bairros afetados

Com a mobilização dos rodoviários na manhã desta quinta-feira (25), diversos bairros serão afetados pelo atraso na saída dos coletivos. Segundo Fábio Primo, presidente em exercício do Sindicato dos Rodoviários, a garagem G 3 da OT Trans, que fica em Campinas de Pirajá, é única que participa da mobilização.

Apesar disso, passageiros que pegam ônibus em Tancredo Neves, Arenoso, Sussuarana, Cabula VI, Fazenda Grande do Retiro, Conjunto ACM, Estação Mussurunga e Acesso Norte serão afetados.

Segundo Primo, a mobilização é motivada por casos de assédio moral e descumprimento do acordo coletivo por parte da empresa. "Por qualquer motivo é advertência, demissão por justa causa. Os trabalhadores estão trabalhando com medo, estamos fazendo vídeos para mostrar a justiça o sentimento dos trabalhadores", explicou. Houve uma reunião com os empresários na tarde de ontem, mas os rodoviários resolveram manter a mobilização hoje.