SALVADOR

Última rodada de negociações dos rodoviários termina sem avanços

Nova reunião foi agendada para segunda (29); mobilização é parte da campanha salarial de 2024 da categoria

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 22:33

Ônibus Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A última rodada das negociações entre o sindicato dos rodoviários de Salvador e os representantes das empresas de ônibus terminou sem avanços. Após o fim das tratativas, a diretoria do sindicato marcou nova reunião na próxima segunda-feira (25) para definir os próximos passos da categoria.

As negociações são parte da campanha salarial de 2024 da categoria. A reunião desta quinta-feira (25) foi a sexta em que as partes se encontraram para debater as demandas dos rodoviários. Outras reuniões foram realizadas nos dias 9, 11, 16, 18 e 23 de abril. No dia 27 de março, a diretoria do sindicato entregou uma pasta com um conjunto de reinvindicações para o Secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizio Muller.

Entre as demandas da categoria estão: integração do vale transporte dos rodoviários no metrô, além de reajuste salarial. O sindicato afirma, em publicações nas redes sociais, que os empresários se negaram a discutir as propostas dos rodoviários, o que dificulta um consenso entre as partes.

“A postura desrespeitosa dos empresários tem mostrado que o intuito deles é empurrar a categoria para uma greve geral para que a sociedade saiba o tamanho do problema que estamos enfrentando”, afirmou o sindicato em publicação no dia 18 de abril.

A reportagem não conseguiu contato com os representantes das empresas de ônibus.

Na manhã desta quinta-feira (25), os ônibus da concessionária Ótima Transporte (OT Trans) saíram da garagem localizada no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador, com quatro horas de atraso. A saída começou às 8h. Parte da frota regular saiu com atrasos devido a uma assembleia do Sindicato dos Rodoviários da Bahia para debater condições de trabalho.