OT TRANS

Após atraso de 4h, ônibus começam a sair de garagem em Salvador

Os ônibus da concessionária Ótima Transporte (OT Trans) já começaram a sair da garagem localizada no bairro bairro Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (25). A saída começou às 8h, quatro horas depois do normal. Parte da frota regular saiu com atrasos devido a uma assembleia do Sindicato dos Rodoviários da Bahia para debater condições de trabalho.