OT TRANS

Rodoviários atrasarão saída dos veículos da garagem nesta quinta (25)

Parte da frota regular de coletivos urbano da concessionária Ótima Transporte (OT Trans) sairá da garagem com atrasos na manhã de quinta-feira (25). A demora deve acontecer devido a uma assembleia do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, que tem como objetivo debater os "descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) por parte da concessionária".

Os trabalhadores denunciam más condições por situações de assédio moral e descumprimento da CCT. A direção do sindicato se reunirá durante a madrugada para definir as garagens afetadas e o horário de encerramento da assembleia.

O diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps), Jorge Castro, reclamou que a categoria foi pega de surpresa com a informação e que, na mesma quinta, haverá reunião entre os dois lados.

Com a alteração do horário de saída dos coletivos da bacia, parte da frota regular do sistema urbano ficará comprometida, implicando em atrasos dos ônibus em algumas linhas do eixo central da cidade.