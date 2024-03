REGIÃO METROPOLITANA

Rodoviários anunciam assembleia após reduções de itinerários na RMS; categoria pode entrar em greve

A ação acontece após anúncio de redução do itinerário de duas linhas de ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS) pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Os rodoviários afirmam que a ação pode ocasionar uma possível demissão de funcionários. Anteriormente, a categoria entrou em greve no dia 13 de março. A paralisação foi encerrada no dia seguinte, após negociação com empresários.

Na última quinta-feira (28), a Agerba anunciou a redução do itinerário de duas linhas do transporte metropolitano. São elas: a linha 860I.URB – Portão – Terminal Pituaçu via Av. Pinto de Aguiar que passa a operar até o bairro de Piatã, voltando para Portão no retorno após a saída da Avenida Orlando Gomes, e a linha 884.URB - Vila de Abrantes - Lapa via Itapuã passa a ser Vila de Abrantes - Itapuã via Terminal Aeroporto. Segundo o órgão, a mudança tem o objetivo de readequar as linhas em conformidade com a integração com o metrô.