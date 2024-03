TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifas dos ônibus metropolitanos aumentam 8,11%; veja valores

Novos valores entraram em vigor nesta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de março de 2024 às 09:45

Ônibus metropolitano Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

As tarifas dos ônibus metropolitanos foram reajustadas em 8,11%. Os novos valores entraram em vigor nesta quarta-feira (27).

Com o reajuste, as tarifas passaram para R$ 5,20 (anel 1), R$ 7,40 (anel 2) e R$ 10,40 (anel 3). Os valores foram definidos na Resolução 11 da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), definiida no dia 25 de março.

Greve

No começo deste mês, os rodoviários do transporte metropolitano entraram em greve. A paralisação ocorreu durante um dia, mas foi suspensa após uma negociação com empresários.

A categoria pedia 11% no salário, 20% no ticket alimentação e 100% na cesta básica. Já os empresários, segundo o Sindmetro, ofereceram 2,75% no salário, 2,75% no ticket e 2,75% na cesta básica.