TRANSPORTE

Rodoviários decidem não atrasar saída dos ônibus na sexta-feira

Não haverá atraso na saída dos ônibus das garagens de Salvador na próxima sexta-feira (10). A decisão foi tomada pelo Sindicato dos Rodoviários após assembleia realizada na tarde desta quinta (9). Pela manhã, uma nova rodada de negociações entre a categoria e os representantes das empresas do transporte público terminou sem acordo entre as partes.

Além do reajuste salarial, as empresas mantiveram as seguintes propostas: todas as horas extraordinárias podem ser compensadas num prazo de 1 ano; seja garantido pelo menos uma folga aos domingos; os cobradores poderão ter folga aos domingos e feriados e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.