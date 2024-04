FEMINICÍDIO

Após tentar matar mulher com chave de fenda, homem é solto e mata ela a facadas

Crime aconteceu em Conceição do Coité; suspeito foi preso horas após deixar o local

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 06:28

Emmele Maria Mota Araujo Crédito: Reprodução

Uma mulher foi morta com uma facada na noite desta quinta-feira (25), em um bar no município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O homem foi preso horas após fugir do local do crime.

A suspeita é que Emmele Maria Mota Araujo, 40 anos, tenha sido vítima de feminicídio. De acordo com informações da Brigada Águia Resgate, acionada para atender a ocorrência, o suspeito do crime estava a perseguindo. No mesmo dia, durante a tarde, o homem teria tentado matar Emmele com golpes de chave de fenda.

"Ele tentou invadir o Conselho Tutelar com o carro, bateu o carro e tentou furar ela com a chave de fenda, mas sem sucesso. A polícia chegou e prendeu ele", conta um dos voluntários da Águia Resgate. A vítima teria entrado nas dependências do órgão para fugir do suspeito.

Após ocorrido, ele foi levado para a delegacia e liberado pouco depois. "Agora de noite ele matou ela no interior de um bar, próximo da delegacia, mais ou menos cerca de 800 metros da delegacia", relata.

Segundo testemunhas, a vítima já estava separada do suspeito, que já foi preso outras vezes por violência doméstica. "Ele culpava ela por ter perdido a guarda dos filhos", disse uma pessoa.

Polícia diz que vítima não prestou queixa

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, após a primeira tentativa de homicídio, os dois foram conduzidos à Delegacia Territorial de Coité). Ainda segundo a Polícia, ambos estavam com sinais de embriaguez e a mulher informou que não tinha chamado a polícia e não queria representar criminalmente. Sem representação para a lavratura de procedimento, os dois tiveram que ser liberados.