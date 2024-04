FEMINICÍDIO

Homem que matou ex a facadas na frente do filho é preso em Feira de Santana

O suspeito do feminicídio de Rafaela Ramos dos Santos, de 32 anos, no bairro Campo do Gado, em Feira de Santana, teve o mandado de prisão preventiva cumprido na quinta-feira (25) por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH). O crime aconteceu na última terça-feira (23).

A vítima era ex-companheira do suspeito e foi morta com golpes de faca dentro da sua residência, na frente de um dos filhos do casal. O adolescente, de 13 anos, também ficou ferido e foi socorrido para um hospital do município.