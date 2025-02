SUSTO

Professor aterroriza escola ao ameaçar alunos: 'Muitos irão cair'

Ação civil pede que professor continue afastado da rede estadual

Moradores da pequena cidade de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, estão assustados com a postura de um professor da rede estadual de ensino. Ele fez postagens ameaçadoras nas redes sociais e foi afastado do cargo em 2023. A notícia de que o docente voltaria a dar aulas mobilizou pais de alunos, que querem evitar o retorno do professor às salas de aula. >