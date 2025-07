FÉRIAS

Conheça os 10 melhores parques temáticos do Brasil, segundo ranking

Mais de 28 mil votos elegeram os melhores destinos de diversão do país

Uma pesquisa recente, com mais de 28 mil votos, felito pelo portal Melhores Destinos revelou o aguardado ranking dos dez melhores parques temáticos do Brasil em 2024. >

Desde o Sul ao Nordeste, a lista inclui clássicos e novidades que cativaram visitantes. Prepare-se para conhecer os grandes vencedores da preferência nacional. Esta é a sexta edição do Prêmio Melhores Destinos.>

Essa lista é um mapa da diversão, indicando os locais com as melhores atrações. Abrange desde a adrenalina das montanhas-russas até o encanto dos shows. >

1- Beto Carrero World, em Penha (SC)

As opções se estendem de atrações infantis às mais radicais. Conta com a presença marcante de personagens da DreamWorks Animation, como Madagascar e Shrek. >

2- Hopi Hari, em Vinhedo (SP)

O parque vai de brinquedos tranquilos a atividades de pura adrenalina. Além disso, também é famoso por seus eventos anuais de sucesso, incluindo a aclamada Hora do Horror.>

3- Snowland, em Gramado (RS)

É possível descer a montanha de neve em família e praticar esportes como esqui e snowboard. O local complementa a experiência com apresentações de teatro, musicais e shows de patinação.>

4- Parque Terra Mágica Florybal, em Canela (RS)

Com personagens que vão desde fadas a dinossauros, passando por animais, magos e castelo medieval. Há também seres mitológicos, área do terror, índios e santos católicos.>

5- Parque da Mônica, em São Paulo (SP)

Este é o maior parque interno da América Latina, com 12 mil metros de área coberta.>

Suas atrações atravessam gerações, atraindo todas as idades. Ele oferece montanha-russa, splash e shows musicais com os personagens, garantindo diversão e conforto.>

6- Animália Park, em Cotia (SP)

Destaca-se por sua grandiosidade. Com 350 mil metros quadrados, é um dos maiores complexos de lazer do Brasil.>

7- Alles Park Pomerode, em Pomerode (SC)

Sua principal atração é um espaço coberto com temperaturas negativas, em média – 7ºC, e muito gelo. A decoração temática inclui iglu, urso polar e boneco de neve.>

8- Alpen Park, em Canela (RS)

9- Vila da Mônica, em Gramado (RS)

O parque oferece mais de 30 atrações com a temática dos personagens de Maurício de Souza. Inclui as casas dos personagens, hospital veterinário e a Praça do Sansão.>