Anjo da Reviravolta traz virada de chave para 5 signos a partir deste sábado (13 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:30
Alguns signos devem estar preparados neste sábado (13), pois alguns signos podem ter reviravolta na vida, que os fazem alcançar sonhos e reviravoltas significativas podem acontecer a qualquer momento. Confira:
Ambiciosos e esforçados, os arianos podem ficar despreocupados, pois terão uma reviravolta financeira, ligada a sua capacidade de começar algo novo e manter o foco.
Câncer é outro signo que faz parte da “maré de sorte” e pode esperar uma reviravolta poderosa. Apesar de súbitas, as mudanças trazem chance de crescimento e de definir rumos futuros, exigindo coragem para sair da zona de conforto.
Veja as características dos signos
Os capricornianos entram numa fase de transição, que pode trazer turbulências e mudanças drásticas, mas que, no final, trarão paz e clareza. A palavra-chave é renovação e a quebra de padrões antigos. Além disso, as pessoas de Capricórnio podem esperar uma reviravolta nos próximos dias relacionada a novas oportunidades e à possibilidades de iniciar projetos de longo prazo ou até mesmo um novo relacionamento.
Assim como os capricornianos, as pessoas de Aquário podem também aguardar uma reviravolta na vida, sobretudo no âmbito financeiro. O céu indica a necessidade de olhar com atenção para as finanças. É um momento oportuno para revisar contratos, organizar dívidas ou investimentos compartilhados, e ter conversas sobre limites e expectativas financeiras.
Escorpião também está entre os signos que estão prestes a viver um momento que vai mudar tudo, entrando em uma fase de transformação poderosa. Os escorpianos podem esperar uma reviravolta transformadora nos próximos dias, que envolve um ciclo de cura e a necessidade de se desapegar do passado.