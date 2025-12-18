Acesse sua conta
Zezé Di Camargo faturou quase R$ 20 milhões com shows pagos por prefeituras em 2025

Cantor voltou ao centro das atenções após polêmica no SBT e números de contratos públicos chamaram atenção nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:04

Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo Crédito: Divulgação

Zezé Di Camargo emplacou um 2025 de agenda cheia e cachês altos. Levantamento a partir de contratos públicos mostra que o sertanejo recebeu cerca de R$ 20 milhões em apresentações financiadas por prefeituras ao longo do ano, valor que rapidamente viralizou nas redes em meio às recentes controvérsias envolvendo o nome do artista.

Os dados indicam que Zezé foi contratado por administrações municipais para cerca de 40 shows realizados em festas de aniversário de cidades, rodeios, feiras agropecuárias e eventos populares. Como determina a legislação, os contratos são públicos e podem ser consultados em portais oficiais de transparência.

Zezé di Camargo

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 3
undefined por Reprodução

A soma total dos cachês chega a R$ 19.245.000, com valores individuais que variaram entre R$ 400 mil e R$ 600 mil por apresentação. O show mais caro aconteceu em Fazenda Rio Grande, no Paraná. Em seguida aparecem apresentações em Loanda, também no Paraná, e em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, municípios com população estimada entre 20 mil e 25 mil habitantes que pagaram cerca de R$ 580 mil pelo espetáculo.

Os números ganharam ainda mais repercussão após declarações recentes do cantor envolvendo decisões editoriais do SBT e a presença de autoridades políticas na emissora. Internautas passaram a relacionar o discurso do artista com o volume de recursos públicos recebidos em contratos de shows, ampliando o debate nas redes.

Até o momento, Zezé Di Camargo não se pronunciou sobre o valor total dos cachês nem sobre a repercussão dos contratos. Enquanto isso, o levantamento reforça o peso comercial do cantor no circuito de festas públicas e o quanto seu nome segue valorizado no mercado de entretenimento nacional.

