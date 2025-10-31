Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (31 de outubro) trará uma onda de esperança para esses 3 signos

Depois de tempos nublados, esses signos finalmente enxergam o sol aparecer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

No dia 31 de outubro, três signos do zodíaco redescobrem a esperança, aquela sensação boa de que a vida ainda pode surpreender de forma positiva. A energia do dia é de renovação e confiança: ideias ganham forma, caminhos antes confusos se tornam mais claros, e o coração volta a acreditar no que parecia distante. 

Para esses signos, o dia marca o início de uma nova fase, mais inspirada e confiante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Astrologia revela: o local do seu aniversário pode definir todo o seu ano

Astrologia revela: o local do seu aniversário pode definir todo o seu ano

Imagem - Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Imagem - Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

Áries: A vontade de agir fala mais alto. Depois de um período de espera e dúvidas, você retoma o controle do próprio destino com coragem e clareza. É um ótimo dia para se arriscar, iniciar algo novo ou seguir um impulso intuitivo — ele tende a te levar exatamente onde você precisa estar.

Dica cósmica: Confie no seu instinto, ele sabe mais do que você imagina.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão: A autoconfiança brilha intensamente hoje. Você atrai boas oportunidades simplesmente por estar em sintonia consigo mesmo. Tudo o que for feito com autenticidade ganha força e repercussão. Pessoas se aproximam, portas se abrem e você percebe o poder de acreditar em si.

Dica cósmica: Use sua energia positiva como um ímã - ela está abrindo caminhos.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Libra: O dia traz impulso e inspiração. Ideias que estavam guardadas ganham forma, e você sente vontade de agir, de se movimentar, de colocar planos em prática. O tempo de espera acaba, e a sensação é de que o universo finalmente está cooperando com seus passos.

Dica cósmica: Dê o primeiro passo - o resto flui naturalmente.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)
Imagem - Especialistas revelam o eletrodoméstico preferido das baratas na sua cozinha

Especialistas revelam o eletrodoméstico preferido das baratas na sua cozinha

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada