Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Máscaras caem, verdades emergem e o poder muda de mãos neste 31 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e Halloween
Signos e Halloween Crédito: Imagem gerada por IA

Esqueça os sustos de fantasia: neste Halloween, o que assombra de verdade é o próprio destino. No dia 31 de outubro de 2025, Marte estará em Escorpião, marcando um período de força bruta, paixão e confrontos inevitáveis. Enquanto muitos encaram a data como diversão, o cosmos revela algo mais profundo: uma "energia de sangue e poder" que obriga cada signo a encarar suas sombras.

Não é sobre medo, é sobre consciência. E alguns signos sentirão essa virada com intensidade total. Veja a previsão do site "Times of India".

Por que este Halloween é diferente?

Marte representa ação, desejo e conflito. Em Escorpião, seu território de origem, essa força se transforma em algo estratégico, penetrante e emocionalmente explosivo. Nada acontece por impulso: é o tipo de energia que não reage, mas planeja. A máscara cai, as intenções se revelam e segredos ganham voz.

Neste cenário, seis signos precisam de atenção redobrada. Para eles, o Halloween de 2025 é menos sobre doces ou travessuras e mais sobre controle, poder e sobrevivência emocional.

Touro: O embate entre o desejo de estabilidade e a necessidade de mudança te coloca no centro de tensões. Relações pessoais ou profissionais podem se transformar em campos de disputa. Evite insistir em ter razão: o silêncio estratégico vale mais do que qualquer provocação.

Dica astrológica: o verdadeiro poder está em escolher quando não reagir.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Câncer: A energia de Marte toca diretamente sua base emocional. Conflitos em casa, com família ou pessoas próximas podem vir à tona. Em vez de fugir, encare com maturidade o que está pedindo cura. Cuidar do emocional é a melhor defesa neste Halloween.

Dica astrológica: proteja seu espaço e limite o acesso de quem drena sua energia.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão: Um duelo entre ego e vulnerabilidade pode te surpreender. Alguém pode testar sua autoridade ou tentar roubar o brilho — e é aí que sua nobreza será posta à prova. A reação impulsiva só alimenta o caos.

Dica astrológica: manter a compostura é o gesto mais poderoso que você pode fazer.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Libra: O equilíbrio que você tanto busca será testado. Parcerias e relacionamentos revelam o que está por trás da aparência de harmonia. Evite disfarçar desconfortos - a transparência é o antídoto para a manipulação.

Dica astrológica: paz verdadeira não existe onde há silêncio forçado.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião: Você é o epicentro dessa energia. Marte em seu signo amplifica sua intensidade natural, tornando emoções, desejos e impulsos quase impossíveis de conter. Canalize essa força para algo construtivo; se não fizer isso, ela vira autossabotagem.

Dica astrológica: use sua profundidade para criar, não para destruir.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Aquário: O palco das amizades e grupos se torna instável. Alguém pode revelar intenções ocultas ou desafiar sua confiança. Não se envolva em jogos emocionais. Observe, analise e decida quem realmente merece permanecer ao seu lado.

Dica astrológica: distanciamento é sabedoria, não frieza.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

