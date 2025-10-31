ASTROLOGIA

Prepare-se para o caos: Marte em Escorpião desperta o lado sombrio de 6 signos neste Halloween

Máscaras caem, verdades emergem e o poder muda de mãos neste 31 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e Halloween Crédito: Imagem gerada por IA

Esqueça os sustos de fantasia: neste Halloween, o que assombra de verdade é o próprio destino. No dia 31 de outubro de 2025, Marte estará em Escorpião, marcando um período de força bruta, paixão e confrontos inevitáveis. Enquanto muitos encaram a data como diversão, o cosmos revela algo mais profundo: uma "energia de sangue e poder" que obriga cada signo a encarar suas sombras.

Não é sobre medo, é sobre consciência. E alguns signos sentirão essa virada com intensidade total. Veja a previsão do site "Times of India".

Por que este Halloween é diferente?

Marte representa ação, desejo e conflito. Em Escorpião, seu território de origem, essa força se transforma em algo estratégico, penetrante e emocionalmente explosivo. Nada acontece por impulso: é o tipo de energia que não reage, mas planeja. A máscara cai, as intenções se revelam e segredos ganham voz.

Neste cenário, seis signos precisam de atenção redobrada. Para eles, o Halloween de 2025 é menos sobre doces ou travessuras e mais sobre controle, poder e sobrevivência emocional.

Touro: O embate entre o desejo de estabilidade e a necessidade de mudança te coloca no centro de tensões. Relações pessoais ou profissionais podem se transformar em campos de disputa. Evite insistir em ter razão: o silêncio estratégico vale mais do que qualquer provocação.

Dica astrológica: o verdadeiro poder está em escolher quando não reagir.

Câncer: A energia de Marte toca diretamente sua base emocional. Conflitos em casa, com família ou pessoas próximas podem vir à tona. Em vez de fugir, encare com maturidade o que está pedindo cura. Cuidar do emocional é a melhor defesa neste Halloween.

Dica astrológica: proteja seu espaço e limite o acesso de quem drena sua energia.

Leão: Um duelo entre ego e vulnerabilidade pode te surpreender. Alguém pode testar sua autoridade ou tentar roubar o brilho — e é aí que sua nobreza será posta à prova. A reação impulsiva só alimenta o caos.

Dica astrológica: manter a compostura é o gesto mais poderoso que você pode fazer.

Libra: O equilíbrio que você tanto busca será testado. Parcerias e relacionamentos revelam o que está por trás da aparência de harmonia. Evite disfarçar desconfortos - a transparência é o antídoto para a manipulação.

Dica astrológica: paz verdadeira não existe onde há silêncio forçado.

Escorpião: Você é o epicentro dessa energia. Marte em seu signo amplifica sua intensidade natural, tornando emoções, desejos e impulsos quase impossíveis de conter. Canalize essa força para algo construtivo; se não fizer isso, ela vira autossabotagem.

Dica astrológica: use sua profundidade para criar, não para destruir.

Aquário: O palco das amizades e grupos se torna instável. Alguém pode revelar intenções ocultas ou desafiar sua confiança. Não se envolva em jogos emocionais. Observe, analise e decida quem realmente merece permanecer ao seu lado.

Dica astrológica: distanciamento é sabedoria, não frieza.