Mudanças e decisões firmes: o que o dia de hoje (31 de outubro) revela para cada signo

Encerrar outubro é também abrir caminhos para decisões mais conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 03:00

O momento convida a confiar mais na própria jornada e agir com intenção. Alguns signos percebem avanços financeiros e profissionais, enquanto outros sentem o impulso de começar de novo, com mais serenidade e propósito. Veja a previsão para esta sexta-feira, 31 de outubro, do site "Times of India".

Áries: Sua energia hoje depende mais do seu estado mental do que das tarefas. Mude a forma de olhar os desafios e tudo fluirá melhor. A paz que você busca já está dentro de você.

Dica astrológica: Comece o dia com gratidão.

Touro: Aquela ideia que não sai da sua cabeça merece ação. Um pequeno passo já é progresso. Você está mais pronto do que imagina.

Dica astrológica: Dê um passo claro na direção certa.

Gêmeos: Pare de esperar o momento ideal. Use o que já tem e confie na sua intuição. O movimento, mesmo pequeno, cria oportunidades.

Dica astrológica: Confie em si e simplesmente comece.

Câncer: Viva o dia com propósito, não só com obrigações. Escolha como quer se sentir e aja nessa energia. Você está no comando.

Dica astrológica: Comece com calma e escolha a paz.

Leão: Solte o controle do que não pode mudar. A leveza vem quando você confia mais no processo do que no resultado.

Dica astrológica: Deixe ir e confie no caminho.

Virgem: Rotina é importante, mas a reflexão também. Antes de agir, pergunte-se o que realmente importa hoje.

Dica astrológica: Reflita antes de agir.

Libra: Decida como quer se posicionar antes que o mundo te puxe para vários lados. Sua energia define o tom do dia.

Dica astrológica: Escolha o tom do seu dia antes que ele escolha por você.

Escorpião: Hoje traz a chance de recomeçar. Tente outra vez, sem culpa ou autocrítica. Força é seguir, não nunca cair.

Dica astrológica: Recomece com gentileza.

Sagitário: Diga sim apenas ao que faz sentido no coração. A clareza vem quando você se permite escolher um caminho só.

Dica astrológica: Siga apenas o seu “sim” mais forte.

Capricórnio: Seja claro e gentil ao se expressar. As pessoas não adivinham o que você sente. Honestidade traz respeito e leveza.

Dica astrológica: Fale com calma, sem se justificar demais.

Aquário: A pressa não ajuda; a presença, sim. Foque em uma coisa por vez e siga o próprio ritmo.

Dica astrológica: Respire antes de reagir.

Peixes: Você não precisa provar nada. Sua sensibilidade é sua força. Mostre-se com confiança e deixe sua luz aparecer.