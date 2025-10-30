Acesse sua conta
Efeito Borboleta: filmes, livros e séries que explicam a ciência da Teoria do Caos

Obras podem ajudar a compreender os impactos na realidade

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:34

Efeito Borboleta
Efeito Borboleta Crédito: Pexels/Pixabay

“Um bater de asas no Brasil poderia ocasionar um tornado no Texas”. Essa foi a conclusão do meteorologista e matemático estadunidense Edward Lorenz em 1961. Enquanto trabalhava em um modelo matemático para a previsão do tempo, ele percebeu que algumas poucas casas decimais aparentemente insignificantes, ao longo do tempo, poderiam ocasionar alterações monumentais.

Nascia aí a Teoria do Caos, a ciência por trás de resultados oriundos de fenômenos aparentemente isolados. E na vida? Como uma decisão sutil, um pensamento recorrente, um detalhe ignorado, pode desencadear transformações gigantescas na vida e nos negócios?

Para explicar melhor como a teoria funciona, o Correio* convidou o escritor e pesquisador Alby Azevedo, que estuda o tema há mais de duas décadas e acaba de lançar a obra Caos, A Teoria (Buzz Editora), para indicar filmes, séries e livros para entendermos mais sobre o tema e o impacto na nossa vida.

Filmes, livros e séries para compreender a Teoria do Caos

Livro Caos, A Teoria, de Alby Azevedo
Livro Caos, A Teoria, de Alby Azevedo por Divulgação
Filme Matrix (1999)
Série O problema dos 3 Corpos
Filme Efeito Borboleta, de 2004
1 de 5
Livro Caos, A Teoria, de Alby Azevedo por Divulgação

Livro Caos, A Teoria

No primeiro livro de uma trilogia, o autor Alby Azevedo explica numa linguagem muito acessível o que é a Teoria do Caos e como ela impacta nosso dia a dia. Mais do que isso, o pesquisador mostra que apesar de aparentar desordem, existe um padrão por trás dessa ciência, e compreendê-la é fundamental para nossa vivência. O primeiro livro abrirá caminho para mais duas obras, que vão levar a Teoria do Caos para uma ficção bem atual: o que aconteceria se o Caos se encontrasse com os avanços da Inteligência Artificial?

Filme Efeito Borboleta (2004)

No longa, o ator Ashton Kutcher interpreta um estudante universitário que enfrenta dores de cabeça tão fortes que frequentemente desmaia. Enquanto está inconsciente, ele pode viajar de volta no tempo para momentos de dificuldades na infância, seus e dos amigos. Entretanto, ao retornar à realidade, as mudanças que fez o passado começam a alterar seu presente, criando um pesadelo de realidades alternativas.

Filme Matrix (1999)

Uma das franquias mais famosas do cinema mergulha na Teoria do Caos e realidades paralelas para criar uma trama que é queridinha dos fãs de ficção-científica. Segundo Alby Azevedo, essa é uma obra fundamental para compreender como funciona A Teoria do Caos, mas também sobre entender padrões por trás dos acontecimentos da nossa vida aparentemente caóticos e desconexos.

Série O Problema dos Três Corpos (2024)

A série da Netflix, que ficou semanas entre as 10 mais assistidas da plataforma e já tem a 2ª e 3ª temporadas confirmadas, mistura Teoria do Caos e o conceito de gravidade. Na série, os personagens interagem com um planeta (San-Ti) que possui um sistema solar de três sóis que oscila entre eras estáveis e caóticas. Quando San-Ti gira em torno de um sol, temos a estabilidade. Mas quando outro sol arrebata o planeta, ele perambula num campo gravitacional no qual intervêm as três estrelas, o que provoca o caos. Perfeita para fãs de ficção científica.

