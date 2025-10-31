Acesse sua conta
Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

É tempo de ouvir o recado e confiar no que a vida quer mostrar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A energia desta sexta-feira, dia 31 de outubro e Halloween, vem carregada de sincronicidades, coincidências significativas e mensagens simbólicas. Sonhos, músicas, frases ou encontros inesperados podem servir como guias, e quatro signos sentirão com mais força esse chamado do universo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Hoje você entra em um estado de reflexão profunda, e algo parece fazer mais sentido do que antes. Um sonho, lembrança ou sinal específico pode trazer a resposta que você buscava há tempos. Sua intuição está afiada, e a sensação de estar no caminho certo traz paz e confiança.

Dica astrológica: nem tudo precisa de ação - às vezes, apenas sentir já é o suficiente.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Virgem

Você sentirá uma energia curiosa e leve no ar. Pequenos detalhes chamarão sua atenção — uma mensagem antiga, uma música, uma coincidência. Tudo isso carrega significado. A vida está te mostrando que existe um propósito maior, mesmo nas situações mais simples.

Dica astrológica: confie na intuição e aceite o que o universo quiser revelar.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Sagitário

Hoje, a inspiração vem fácil e a comunicação flui com naturalidade. Uma conversa, uma ideia ou um gesto pode servir como confirmação de algo que você já pressentia. É um dia de respostas e libertação interior.

Dica astrológica: siga o impulso criativo; ele é a resposta que você esperava.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio

Um acontecimento inesperado te fará olhar para a vida de um novo ângulo. Algo muda internamente, e o que antes parecia distante agora parece possível. A energia do dia desperta leveza, bom humor e vontade de arriscar.

Dica astrológica: quando o universo disser “sim”, aceite o convite sem pensar demais.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Touro Virgem Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

