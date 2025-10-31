Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00
A energia desta sexta-feira, dia 31 de outubro e Halloween, vem carregada de sincronicidades, coincidências significativas e mensagens simbólicas. Sonhos, músicas, frases ou encontros inesperados podem servir como guias, e quatro signos sentirão com mais força esse chamado do universo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro
Hoje você entra em um estado de reflexão profunda, e algo parece fazer mais sentido do que antes. Um sonho, lembrança ou sinal específico pode trazer a resposta que você buscava há tempos. Sua intuição está afiada, e a sensação de estar no caminho certo traz paz e confiança.
Dica astrológica: nem tudo precisa de ação - às vezes, apenas sentir já é o suficiente.
Características do signo de Touro
Virgem
Você sentirá uma energia curiosa e leve no ar. Pequenos detalhes chamarão sua atenção — uma mensagem antiga, uma música, uma coincidência. Tudo isso carrega significado. A vida está te mostrando que existe um propósito maior, mesmo nas situações mais simples.
Dica astrológica: confie na intuição e aceite o que o universo quiser revelar.
Características do signo de Virgem
Sagitário
Hoje, a inspiração vem fácil e a comunicação flui com naturalidade. Uma conversa, uma ideia ou um gesto pode servir como confirmação de algo que você já pressentia. É um dia de respostas e libertação interior.
Dica astrológica: siga o impulso criativo; ele é a resposta que você esperava.
Características do signo de Sagitário
Capricórnio
Um acontecimento inesperado te fará olhar para a vida de um novo ângulo. Algo muda internamente, e o que antes parecia distante agora parece possível. A energia do dia desperta leveza, bom humor e vontade de arriscar.
Dica astrológica: quando o universo disser “sim”, aceite o convite sem pensar demais.
Características do signo de Capricórnio