ASTROLOGIA

Touro, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (31 de outubro)

É tempo de ouvir o recado e confiar no que a vida quer mostrar

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A energia desta sexta-feira, dia 31 de outubro e Halloween, vem carregada de sincronicidades, coincidências significativas e mensagens simbólicas. Sonhos, músicas, frases ou encontros inesperados podem servir como guias, e quatro signos sentirão com mais força esse chamado do universo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Hoje você entra em um estado de reflexão profunda, e algo parece fazer mais sentido do que antes. Um sonho, lembrança ou sinal específico pode trazer a resposta que você buscava há tempos. Sua intuição está afiada, e a sensação de estar no caminho certo traz paz e confiança.

Dica astrológica: nem tudo precisa de ação - às vezes, apenas sentir já é o suficiente.

Virgem

Você sentirá uma energia curiosa e leve no ar. Pequenos detalhes chamarão sua atenção — uma mensagem antiga, uma música, uma coincidência. Tudo isso carrega significado. A vida está te mostrando que existe um propósito maior, mesmo nas situações mais simples.

Dica astrológica: confie na intuição e aceite o que o universo quiser revelar.

Sagitário

Hoje, a inspiração vem fácil e a comunicação flui com naturalidade. Uma conversa, uma ideia ou um gesto pode servir como confirmação de algo que você já pressentia. É um dia de respostas e libertação interior.

Dica astrológica: siga o impulso criativo; ele é a resposta que você esperava.

Capricórnio

Um acontecimento inesperado te fará olhar para a vida de um novo ângulo. Algo muda internamente, e o que antes parecia distante agora parece possível. A energia do dia desperta leveza, bom humor e vontade de arriscar.

Dica astrológica: quando o universo disser “sim”, aceite o convite sem pensar demais.