LUTO

Jovem em carro por app morre após ser baleada na cabeça durante tiroteio no Rio; ela fez desabafo antes de morrer

Bancária de 28 anos foi atingida enquanto seguia viagem

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:54

Bárbara tinha apenas 28 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu após ser atingida por um tiro na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31). Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, estava como passageira em um carro de aplicativo quando foi baleada. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu.

Bárbara tinha apenas 28 anos; ela foi baleada na cabeça durante um tiroteio 1 de 9

Segundo informações da Polícia Militar, criminosos trocaram tiros na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, na região da Maré, e um homem que, segundo os agentes, carregava um fuzil, também foi baleado no meio da pista.

De acordo com o motorista do aplicativo, Bárbara vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi. Na altura da passarela do Fundão, ele ouviu diversos disparos e percebeu que a passageira havia sido ferida no banco traseiro. A Linha Amarela chegou a ser interditada por alguns minutos por volta das 14h30.

O policiamento foi reforçado na região, e um fuzil foi apreendido. A ocorrência segue sob investigação da 21ª DP (Bonsucesso), que enviou equipes para realizar a perícia no local.

Bárbara era bancária, morava no Rio e mantinha uma vida ativa nas redes sociais, onde compartilhava fotos de viagens, corridas e momentos ao ar livre. Apaixonada por natureza e esportes, ela visitou destinos como Orlando, Nova York e Machu Picchu, em uma viagem que descreveu como a melhor de sua vida.

Horas antes de morrer, Bárbara publicou uma mensagem sobre afeto e prioridades da vida. “Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial”, escreveu. Em outro trecho, completou: “O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E, acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço.”