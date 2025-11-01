Jovem em carro por app morre após ser baleada na cabeça durante tiroteio no Rio; ela fez desabafo antes de morrer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:54
Uma mulher morreu após ser atingida por um tiro na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31). Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, estava como passageira em um carro de aplicativo quando foi baleada. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu.
Bárbara tinha apenas 28 anos; ela foi baleada na cabeça durante um tiroteio
Segundo informações da Polícia Militar, criminosos trocaram tiros na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, na região da Maré, e um homem que, segundo os agentes, carregava um fuzil, também foi baleado no meio da pista.
De acordo com o motorista do aplicativo, Bárbara vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi. Na altura da passarela do Fundão, ele ouviu diversos disparos e percebeu que a passageira havia sido ferida no banco traseiro. A Linha Amarela chegou a ser interditada por alguns minutos por volta das 14h30.
O policiamento foi reforçado na região, e um fuzil foi apreendido. A ocorrência segue sob investigação da 21ª DP (Bonsucesso), que enviou equipes para realizar a perícia no local.
Bárbara era bancária, morava no Rio e mantinha uma vida ativa nas redes sociais, onde compartilhava fotos de viagens, corridas e momentos ao ar livre. Apaixonada por natureza e esportes, ela visitou destinos como Orlando, Nova York e Machu Picchu, em uma viagem que descreveu como a melhor de sua vida.
Horas antes de morrer, Bárbara publicou uma mensagem sobre afeto e prioridades da vida. “Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial”, escreveu. Em outro trecho, completou: “O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E, acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço.”
A morte da jovem gerou forte comoção entre amigos e usuários das redes, que deixaram mensagens de pesar e indignação diante da violência no Rio. “Que tristeza, meu Deus. Tão linda, jovem demais. Meus sentimentos à família”, escreveu uma amiga. Outra comentou: “Você sim foi vítima da violência. Que Deus conforte seus familiares e te receba em luz.”