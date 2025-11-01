Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem em carro por app morre após ser baleada na cabeça durante tiroteio no Rio; ela fez desabafo antes de morrer

Bancária de 28 anos foi atingida enquanto seguia viagem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:54

Bárbara tinha apenas 28 anos
Bárbara tinha apenas 28 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu após ser atingida por um tiro na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31). Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, estava como passageira em um carro de aplicativo quando foi baleada. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu.

Bárbara tinha apenas 28 anos; ela foi baleada na cabeça durante um tiroteio

Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução
1 de 9
Bárbara tinha apenas 28 anos por Reprodução

Segundo informações da Polícia Militar, criminosos trocaram tiros na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, na região da Maré, e um homem que, segundo os agentes, carregava um fuzil, também foi baleado no meio da pista.  

De acordo com o motorista do aplicativo, Bárbara vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi. Na altura da passarela do Fundão, ele ouviu diversos disparos e percebeu que a passageira havia sido ferida no banco traseiro. A Linha Amarela chegou a ser interditada por alguns minutos por volta das 14h30.

Leia mais

Imagem - Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Imagem - Escândalo: joalheiro acusa socialite de dar calote de R$ 40 milhões e expõe bastidores do mercado de luxo em São Paulo

Escândalo: joalheiro acusa socialite de dar calote de R$ 40 milhões e expõe bastidores do mercado de luxo em São Paulo

O policiamento foi reforçado na região, e um fuzil foi apreendido. A ocorrência segue sob investigação da 21ª DP (Bonsucesso), que enviou equipes para realizar a perícia no local.

Bárbara era bancária, morava no Rio e mantinha uma vida ativa nas redes sociais, onde compartilhava fotos de viagens, corridas e momentos ao ar livre. Apaixonada por natureza e esportes, ela visitou destinos como Orlando, Nova York e Machu Picchu, em uma viagem que descreveu como a melhor de sua vida.

Horas antes de morrer, Bárbara publicou uma mensagem sobre afeto e prioridades da vida. “Por favor, cuide de quem te ama. Cuide de quem te escuta, de quem te espera, de quem te quer bem. Não negligencie o essencial”, escreveu. Em outro trecho, completou: “O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto. E, acredite, é caro demais perder aquilo que não tem preço.”

A morte da jovem gerou forte comoção entre amigos e usuários das redes, que deixaram mensagens de pesar e indignação diante da violência no Rio. “Que tristeza, meu Deus. Tão linda, jovem demais. Meus sentimentos à família”, escreveu uma amiga. Outra comentou: “Você sim foi vítima da violência. Que Deus conforte seus familiares e te receba em luz.”

Tags:

rio de Janeiro Violência

Mais recentes

Imagem - Médico de 92 anos se torna pai e planeja ter mais filhos com esposa de 37: 'Nunca foi sobre dinheiro'

Médico de 92 anos se torna pai e planeja ter mais filhos com esposa de 37: 'Nunca foi sobre dinheiro'
Imagem - Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente doméstico

Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente doméstico
Imagem - Leão, Sagitário, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo neste sábado (1° de novembro)

Leão, Sagitário, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo neste sábado (1° de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada