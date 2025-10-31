LIÇÃO DE MORAL

Herdeiro de império de diamantes é mandado pelo pai para 'sobreviver' com R$ 30 e aprender o valor do trabalho

Durante quatro semanas, ele trabalhou em diferentes empregos, de empacotador de supermercado a cozinheiro no McDonald’s

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:00

Hitarth Dholakia Crédito: Reprodução

Ser filho de um bilionário pode parecer sinônimo de conforto e privilégios, mas o jovem indiano Hitarth Dholakia, de 23 anos, viveu uma realidade bem diferente. No dia de seu aniversário, o herdeiro do império de diamantes da família Dholakia recebeu um presente inusitado: um envelope com uma passagem de ida para o interior e apenas 500 rúpias (cerca de R$ 30) no bolso.

Hitarth Dholakia 1 de 3

A missão, imposta pelo pai, era clara: sobreviver por um mês em uma cidade desconhecida, sem contatos, sem ajuda e sem revelar o sobrenome. O objetivo do desafio era ensinar ao herdeiro valores que o dinheiro não pode comprar.

Durante quatro semanas, Hitarth trabalhou em diferentes empregos, de empacotador de supermercado a cozinheiro no McDonald’s. Também atuou como entregador e vendedor em uma loja da Adidas. Cada dia foi uma lição sobre humildade, esforço e a realidade enfrentada por milhões de trabalhadores indianos.

Ao final do mês, o jovem conseguiu juntar 5 mil rúpias (cerca de R$ 280) e chamou a família para comprovar o resultado. “Foram os dias mais difíceis e mais valiosos da minha vida”, contou em entrevista local.

A experiência faz parte de uma tradição na família Dholakia, uma das mais influentes do setor de diamantes na Índia. O irmão mais velho, Pintu Tulsi, também passou pelo “exílio” antes de se tornar CEO da empresa. Para o patriarca, Savji Dholakia, a prática é a forma mais eficaz de ensinar gratidão, empatia e resiliência.

“Quero que meus filhos saibam o valor do trabalho antes de herdarem o sucesso”, costuma dizer o empresário, conhecido por sua filantropia e liderança rigorosa.