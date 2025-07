RECEITA VIRAL

Aprenda a fazer o morango do amor que viralizou nas redes sociais

Camila Moreira viraliza ao quebrar dente em gravação e receita conquista internautas; aprenda como fazer o doce do momento

O que era para ser apenas um vídeo promocional se transformou em um dos conteúdos mais comentados do TikTok nos últimos dias. A confeiteira Camila Moreira, de 42 anos, viralizou após quebrar um dente ao morder um "Morango do Amor" durante uma gravação. O momento inusitado divertiu os usuários da plataforma e fez o doce bombar nas redes sociais. >

“O dia em que eu quebrei um dente quando fui fazer uma propaganda do Morango do Amor, e tive que manter naturalidade, mas estava desesperada por não saber diferenciar se estava comendo a casca ou meu dente”, escreveu Camila na legenda do vídeo, que já ultrapassa 2 milhões de visualizações.>

Ela esclareceu ainda que a casquinha do morango do amor é naturalmente dura, já que é feita com uma calda de açúcar semelhante à das tradicionais maçãs do amor. A diferença está no recheio: o morango é envolto em um brigadeiro branco cremoso.>