SAÚDE BUCAL

Conheça 3 truques simples para clarear seus dentes em casa

Dá pra clarear os dentes em casa sem gastar com plano ou procedimento caro. Veja como

Muita gente sonha com um sorriso mais branco, mas hábitos do dia a dia (como tomar café, vinho, refrigerante ou fumar) vão escurecendo os dentes aos poucos. >

Ir ao dentista fazer clareamento pode ser caro e até causar irritação. Mas dá pra melhorar o visual dos dentes com algumas mudanças simples na rotina.>

A seguir, três truques fáceis que ajudam a manter o branco sem estourar o orçamento. Só não esquece do básico: escovar bem os dentes e usar fio dental todo dia.>

1. Use canudo para bebidas escuras

Café gelado, refrigerante, chá... tudo isso escurece os dentes com o tempo. Um jeito simples de reduzir o impacto é tomar com canudo. Assim, o líquido quase não encosta nos dentes.>

2. Largar o cigarro

Fumar é um dos maiores vilões do sorriso branco. A nicotina e o alcatrão presentes no cigarro amarelam os dentes com o tempo.>