Estoque esgotado: confeitaria de Salvador viraliza após elogio de Virginia Fonseca

"O Brasil inteiro está encomendando esse biscoito. O WhatsApp 'bugou' de tantos pedidos", dispara Priscilla Diniz, dona da confeitaria que teve a publicidade 0800 feita por Virginia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do país.



A esposa de Zé Felipe veio à Salvador há algumas semanas para fazer a gravação de um clipe do cantor e, durante sua passagem pela capital baiana, ganhou uma cesta com vários doces e salgados da confeitaria Priscilla Diniz, conhecida por toda cidade.