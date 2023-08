Virginia grava em mansão de Ondina após protagonizar novo clipe de Zé Felipe em Salvador; assista

Provando (e aprovando) acarajé pela primeira vez, mas ainda sem curtir Salvador como gostaria, a influenciadora digital Virginia Fonseca gravou um vídeo comentando sua terceira (ou quarta) passagem pela cidade, todas num contexto de trabalho. Desta vez, a blogueira veio acompanhando o marido, Zé Felipe, para estrelar um novo clipe do cantor que se passa em pontos turísticos da capital baiana, incluindo a região do Bonfim, na Cidade Baixa.

O imóvel, de altíssimo padrão, que está à venda por R$ 11,5 milhões, foi projetado por Marcio Kogan, e fica em um condomínio próximo à Avenida Garibaldi. São 690 metros quadrados de área construída (num terreno de 2 mil metros quadrados), com novíssimos dispositivos que possibilitam a otimização do gasto de energia, por exemplo. A Casa Garibaldi, como o imóvel foi batizado, fica em uma rua reservada e sem saída, e para garantir total segurança, tem um portão exclusivo.

Apesar do mau tempo, o filho do sertanejo Leonardo mostrou bom humor e otimismo com o resultado da gravação. “Galera, só gratidão a Deus por tudo. O clipe foi incrível. E quero agradecer também a todos os envolvidos, principalmente à minha gata por ser sempre minha parceira”, comentou ele, em posts no Instagram, no qual mostrou um pouco dos bastidores.