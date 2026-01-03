BBB 26: vaza mais um suposto nome de participante camarote; veja quem é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 17:30
Falta pouco mais de uma semana para a estreia do BBB26 e os nomes dos famosos que farão parte do Camarote continuam pipocando nas redes sociais. Neste sábado (3), mais um nome foi divulgado pela página Realitys Comentei, no X, antigo Twitter.
De acordo com o perfil, Juliano Floss já está certo no reality show da TV Globo. Para quem não conhece, o rapaz dançarino, influenciador e namora há quase 2 anos com a cantora Marina Sena.
Veteranos cotados para o BBB 26
