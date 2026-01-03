Acesse sua conta
BBB 26: vaza mais um suposto nome de participante camarote; veja quem é

Rapaz, que teve seu nome divulgado pela página Realitys Comentei, no X, antigo Twitter, é dançarino, influenciador e namora uma cantora

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 17:30

Tadeu Schmidt dá spoilers sobre o BBB 26
Tadeu Schmidt dá spoilers sobre o BBB 26 Crédito: Reprodução

Falta pouco mais de uma semana para a estreia do BBB26 e os nomes dos famosos que farão parte do Camarote continuam pipocando nas redes sociais. Neste sábado (3), mais um nome foi divulgado pela página Realitys Comentei, no X, antigo Twitter.

De acordo com o perfil, Juliano Floss já está certo no reality show da TV Globo. Para quem não conhece, o rapaz dançarino, influenciador e namora há quase 2 anos com a cantora Marina Sena.

Veteranos cotados para o BBB 26

Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão “Olha ela” e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução
Arthur Picoli - Ex-BBB 21, nome conhecido por estratégias e embates na edição. por Reprodução
Sarah Andrade - Ex-BBB 21, ficou marcada pela parceria com Gil do Vigor e Juliette. por Reprodução
Jonas Sulzbach - Ex-BBB 12, ex-modelo e figura marcante de sua temporada. por Reprodução
1 de 4
Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão “Olha ela” e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução

