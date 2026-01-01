Zé Felipe aparece com loira misteriosa durante Réveillon e gera especulações de novo romance

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:41
Desde que terminou repentinamente o relacionamento com Ana Castela, várias especulações começaram a rondar a vida de Zé Felipe, principalmente sobre uma nova relação.
Zé Felipe passou a virada do ano no Rio Grande do Norte, ao lado do amigo João Victor e de outros amigos. Em uma foto que circula nas redes sociais, o sertanejo aparece ao lado do assessor e duas mulheres loiras.
Zé Felipe
O que chamou atenção dos internautas é que Zé Felipe estava com as mãos na cintura de uma das mulheres da foto, gerando especulações nas redes sociais. “Ele gosta de loira”, comentou uma pessoa.
“Atenção a outro detalhe. Ele está solteiro e tá tudo certo”, escreveu outra pessoa. “Pelo menos não está fazendo ninguém de bobo”, escreveu outra pessoa.
Poucos meses depois de terminar o casamento com Virginia, Zé Felipe e Ana Castela anunciaram um relacionamento, após parceria em criação de música e fotos nas redes sociais. No entanto, a relação chegou ao fim.
Através de uma publicação conjunta nas redes sociais, Zé Felipe reforçou que a separação não foi motivada por conflitos. “E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais”, explicou.