FILA ANDOU?

Zé Felipe aparece com loira misteriosa durante Réveillon e gera especulações de novo romance

Cantor sertanejo terminou o relacionamento de dois meses com a Ana Castela

Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:41

Zé Felipe passou o Réveillon no Rio Grande do Norte Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Desde que terminou repentinamente o relacionamento com Ana Castela, várias especulações começaram a rondar a vida de Zé Felipe, principalmente sobre uma nova relação.

Zé Felipe passou a virada do ano no Rio Grande do Norte, ao lado do amigo João Victor e de outros amigos. Em uma foto que circula nas redes sociais, o sertanejo aparece ao lado do assessor e duas mulheres loiras.

Zé Felipe 1 de 7

O que chamou atenção dos internautas é que Zé Felipe estava com as mãos na cintura de uma das mulheres da foto, gerando especulações nas redes sociais. “Ele gosta de loira”, comentou uma pessoa.

“Atenção a outro detalhe. Ele está solteiro e tá tudo certo”, escreveu outra pessoa. “Pelo menos não está fazendo ninguém de bobo”, escreveu outra pessoa.

Poucos meses depois de terminar o casamento com Virginia, Zé Felipe e Ana Castela anunciaram um relacionamento, após parceria em criação de música e fotos nas redes sociais. No entanto, a relação chegou ao fim.