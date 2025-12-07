Acesse sua conta
Tempo nublado e baixa possibilidade de chuva: veja a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Clima deve seguir ensolarado e sem chuvas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:18

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

A semana começa com tempo firme em Salvador, que deve registrar dias ensolarados e sem previsão de chuva até sexta-feira, de acordo com o Climatempo. O cenário deve manter as temperaturas elevadas e favorecer atividades ao ar livre, especialmente no início da manhã e no fim da tarde.

A umidade relativa do ar segue alta, segundo o instituto, o que reforça a sensação de abafamento. Com máximas que chegam a 31 °C e mínimas em torno de 24 °C, a capital baiana atravessa uma sequência de dias típicos de verão antecipado, com sol, calor e poucas mudanças significativas nas condições meteorológicas.

Curiosidades sobre o clima de Salvador

A cidade tem clima tropical úmido, com variações pequenas entre as estações. Mesmo nos meses mais “frios”, as mínimas raramente ficam abaixo de 20°C. por Divulgação
Salvador registra, em média, cerca de 2.500 horas de sol por ano — o que explica a sensação constante de verão. por Reprodução/Google Maps
Durante o outono/inverno, a atuação dos ventos úmidos do Atlântico e a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) aumenta bastante as precipitações. Em alguns anos, Salvador já acumulou mais de 800 mm em um único mês. por Shutterstock
Os ventos de leste, vindos do mar, costumam soprar com força quase o ano inteiro. Rajadas acima de 40 km/h não são raras — e ajudam a diminuir o calor. por Divulgação
Enquanto cidades do interior chegam a variar mais de 15 graus em um dia, Salvador muitas vezes oscila só 3°C a 6°C. por Valter Pontes/Secom PMS
1 de 5
A cidade tem clima tropical úmido, com variações pequenas entre as estações. Mesmo nos meses mais “frios”, as mínimas raramente ficam abaixo de 20°C. por Divulgação

Veja a previsão para cada dia:

Segunda-feira

A segunda-feira será marcada por sol com algumas nuvens e nenhuma previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 24 °C e 31 °C, com umidade relativamente alta — típica do clima baiano.

Terça-feira

Na terça, o panorama se repete: céu com sol e algumas nuvens, com possibilidade de névoa ao amanhecer, e tempo firme ao longo do dia. Não há expectativa de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 24 °C e 31 °C, acompanhadas de umidade elevada.

Quarta-feira

A quarta-feira segue com clima estável: sol com algumas nuvens e sem indicação de chuva. A amplitude térmica estará entre 24 °C e 29 °C, ideal para quem gosta de calor moderado e umidade constante.

Quinta-feira

Também sem chuva prevista, a quinta será de sol com muitas nuvens. A variação de temperatura fica por volta de 24 °C a 31 °C, com umidade alta — ou seja, clima típico de Salvador em fase de estiagem.

Sexta-feira

Para fechar a semana, sexta-feira traz mais um dia de tempo seco: sol com muitas nuvens e períodos nublados, sem expectativa de chuva. A mínima esperada gira em torno de 24 °C, com máxima de até 30 °C, e leve brisa.

Tags:

Salvador Clima

