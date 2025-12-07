CLIMATEMPO

Tempo nublado e baixa possibilidade de chuva: veja a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Clima deve seguir ensolarado e sem chuvas

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:18

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

A semana começa com tempo firme em Salvador, que deve registrar dias ensolarados e sem previsão de chuva até sexta-feira, de acordo com o Climatempo. O cenário deve manter as temperaturas elevadas e favorecer atividades ao ar livre, especialmente no início da manhã e no fim da tarde.

A umidade relativa do ar segue alta, segundo o instituto, o que reforça a sensação de abafamento. Com máximas que chegam a 31 °C e mínimas em torno de 24 °C, a capital baiana atravessa uma sequência de dias típicos de verão antecipado, com sol, calor e poucas mudanças significativas nas condições meteorológicas.

Curiosidades sobre o clima de Salvador 1 de 5

Veja a previsão para cada dia:

Segunda-feira

A segunda-feira será marcada por sol com algumas nuvens e nenhuma previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 24 °C e 31 °C, com umidade relativamente alta — típica do clima baiano.

Terça-feira

Na terça, o panorama se repete: céu com sol e algumas nuvens, com possibilidade de névoa ao amanhecer, e tempo firme ao longo do dia. Não há expectativa de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 24 °C e 31 °C, acompanhadas de umidade elevada.

Quarta-feira

A quarta-feira segue com clima estável: sol com algumas nuvens e sem indicação de chuva. A amplitude térmica estará entre 24 °C e 29 °C, ideal para quem gosta de calor moderado e umidade constante.

Quinta-feira

Também sem chuva prevista, a quinta será de sol com muitas nuvens. A variação de temperatura fica por volta de 24 °C a 31 °C, com umidade alta — ou seja, clima típico de Salvador em fase de estiagem.

Sexta-feira