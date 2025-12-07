FONTE NOVA

Marisa Monte anuncia show de turnê sinfônica em Salvador

Espetáculo reúne repertório clássico da artista com arranjos sinfônicos inéditos

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 13:38

Marisa Monte traz turnê sinfônica para Salvador Crédito: Leo Aversa/Divulgação

Marisa Monte vai trazer a Salvador sua nova turnê sinfônica, “Phonica”, confirmada para o dia 28 de março, na Arena Fonte Nova. O espetáculo revisita o repertório da cantora com arranjos grandiosos, resultado do desejo de unir sua obra a uma estética orquestral que ela já experimentou em ocasiões pontuais ao longo da carreira.

No palco, Marisa será acompanhada por uma orquestra formada por 55 músicos selecionados especialmente para a apresentação, sob regência do maestro André Bachur. A artista afirma que o projeto nasceu de experiências anteriores com formações sinfônicas, que, segundo ela, sempre renderam momentos “extraordinários e emocionantes”, reforçando a fusão entre música popular e erudita.

A banda que acompanha Marisa também estará presente, trazendo o contraponto mais pop e percussivo ao show. Integram o time os músicos Dadi Carvalho (guitarra), Alberto Continentino (baixo), Pupillo (bateria) e Pedrinho da Serrinha (cavaquinho). Salvador será uma das primeiras cidades da segunda etapa da turnê, que já passou por capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre — onde a primeira fase foi encerrada no último sábado (6).