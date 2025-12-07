Linhas de ônibus da Lapa vão mudar local de embarque a partir deste domingo (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 07:00
Seis linhas de ônibus que operam na Plataforma J, no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, terão seu local de embarque modificados. A medida entra em vigor a partir deste domingo (7). A mudança foi motivada pela execução de obras na Plataforma H, no subsolo do terminal.
As linhas em questão serão deslocadas para o piso térreo, onde ficarão distribuídas em quatro pontos. A Secretaria de Mobilidade (Semob), informou que, enquanto durarem as obras, os usuários que desejarem utilizar os seis ônibus terão que realizar o embarque na Plataforma D.
A operação, segundo a secretaria, foi planejada para garantir a manutenção do fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras e preservar a acessibilidade e a organização do embarque e desembarque de passageiros. Uma equipe de fiscalização e orientação estará no local para auxiliar os usuários nos primeiros dias da mudança.
