Linhas de ônibus da Lapa vão mudar local de embarque a partir deste domingo (7)

Mudança ocorre em virtude de uma obra em uma das plataformas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 07:00

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Seis linhas de ônibus que operam na Plataforma J, no subsolo da Estação da Lapa, em Salvador, terão seu local de embarque modificados. A medida entra em vigor a partir deste domingo (7). A mudança foi motivada pela  execução de obras na Plataforma H, no subsolo do terminal.

As linhas em questão serão deslocadas para o piso térreo, onde ficarão distribuídas em quatro pontos. A Secretaria de Mobilidade (Semob), informou que, enquanto durarem as obras, os usuários que desejarem utilizar os seis ônibus terão que realizar o embarque na Plataforma D.

A operação, segundo a secretaria, foi planejada para garantir a manutenção do fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras e preservar a acessibilidade e a organização do embarque e desembarque de passageiros. Uma equipe de fiscalização e orientação estará no local para auxiliar os usuários nos primeiros dias da mudança.

Veja quais linhas serão alteradas e como ficará a disposição na plataforma:

Ponto 1

  • 0116 – HGE
  • 0805 – Pituba

Ponto 2

  • 0718 – Vale das Pedrinhas
  • 0715 – Santa Cruz

Ponto 3

  • 1005 – Itapuã / Praia do Flamengo

Ponto 4

  • 1007 – Jardim das Margaridas


