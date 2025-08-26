SALVADOR

Dupla é presa em flagrante por roubos nos bairros de Ondina e Barra

Suspeitos tinham assaltado uma padaria e ameaçaram as vítimas com um simulacro de arma de fogo

Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:47

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/ Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), dois homens, de 23 e 24 anos, investigados por uma série de roubos nos bairros de Ondina e Barra, em Salvador. Na noite anterior, por volta das 20h30, a dupla invadiu uma padaria e, utilizando um objeto que simulava uma arma de fogo, rendeu o funcionário e subtraiu dinheiro, produtos e aparelhos celulares.

O fato foi comunicado à Polícia Civil, que iniciou as buscas. Os suspeitos acabaram presos nas localidades do Engenho Velho da Federação e no Ogunjá. Durante a ação, foram recuperados cinco celulares, incluindo o do proprietário do estabelecimento assaltado. Ainda segundo a polícia, os suspeitos confessaram que os demais aparelhos pertenciam a outras vítimas da região. Também foi apreendido o simulacro de arma de fogo utilizado nos crimes.

Os autores possuem passagens por roubo e tráfico de drogas, sendo que um deles estava utilizando tornozeleira eletrônica desligada. Todo o material e os presos foram apresentados na unidade policial, e eles permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. Os bens subtraídos foram devolvidos às vítimas.