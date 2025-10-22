FUGA

Cela de onde presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana tinha defeito na grade

Nenhum detento foi capturado até esta quarta (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:43

Detentos fugiram na manhã desta terça-feira (21) Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cela de onde três presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 130 km de Salvador, na terça-feira (21), tinha defeito na grade. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Uzzum, a perícia vai confirmar se o problema foi causado por falta de manutenção ou durante a fuga.

"Nos dirigimos até o Complexo Penitenciário de Feira de Santana, onde, juntamente com o Departamento de Política Técnica foi realizado uma perícia. Verificou-se um problema na grade da cela do Pavilhão 10, onde ocorreu essa fuga", informou em entrevista à TV Subaé, afiliada da TV Bahia. Nenhum detento foi capturado até esta quarta (22).

A fuga foi percebida por um policial penal por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.

