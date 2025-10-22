Cela de onde presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana tinha defeito na grade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:43
A cela de onde três presos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana, a 130 km de Salvador, na terça-feira (21), tinha defeito na grade. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Uzzum, a perícia vai confirmar se o problema foi causado por falta de manutenção ou durante a fuga.
"Nos dirigimos até o Complexo Penitenciário de Feira de Santana, onde, juntamente com o Departamento de Política Técnica foi realizado uma perícia. Verificou-se um problema na grade da cela do Pavilhão 10, onde ocorreu essa fuga", informou em entrevista à TV Subaé, afiliada da TV Bahia. Nenhum detento foi capturado até esta quarta (22).
A fuga foi percebida por um policial penal por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.
Bahia tem três episódios de fuga em presídios em sete meses
O agente responsável acionou a equipe de segurança, que foi ao local e identificou a ausência de três custodiados. Segundo a Polícia Civil, a direção da unidade que “prontamente adotou todas as providências legais cabíveis e segue colaborando com os órgãos de segurança pública na localização dos fugitivos”.