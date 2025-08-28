VAI FICAR PRESO

Dono de ferro-velho é transferido para o presídio da Mata Escura após audiência

Polícia afirma que Marcelo Batista Silva tentou matar três pessoas antes de funcionários sumirem

Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:48

Marcelo Batista ficou foragido por sete meses Crédito: Divulgação

A Justiça determinou a prisão preventiva de Marcelo Batista Filho, dono de um ferro-velho investigado por tentativa de execução e homicídio de funcionários. O empresário passou por audiência de custódia no final da manhã desta quinta-feira (28), no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador. Ele foi transferido para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde ficará preso.

Marcelo Batista foi detido na terça-feira (26) pela participação na tentativa de homicídio de três pessoas, sendo uma delas um funcionário do ferro-velho em Pirajá. De acordo com a polícia, a tentativa de execução aconteceu um dia antes do desaparecimento de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25. Os dois jovens foram vistos pela última vez em novembro de 2024. Marcelo é o principal suspeito pela morte de ambos.

O empresário foi localizado e preso dentro do ferro-velho, onde tentou se esconder e dificultou o acesso da polícia. O empresário e outros três homens, supostamente policiais, são suspeitos de tentar executar três vítimas após Marcelo Batista desconfiar que itens do ferro-velho estavam sendo roubados. O principal alvo da execução seria um funcionário que trabalhava no estabelecimento há cerca de um ano. Segundo as investigações, o homem roubou materiais e contratou duas pessoas para fazer o transporte dos itens.

As três pessoas foram vítimas de disparos de armas de fogo no momento em que realizavam o transporte do material furtado, como explicou o delegado José Nélis. Segundo ele, duas das vítimas foram contratadas para transportar os itens sem saber que eles haviam sido roubados do ferro-velho.

"Uma das pessoas era funcionária e efetivamente teria participado do furto. Ele contratou duas pessoas, que estavam completamente alheias aos fatos, para fazer o transporte da carga. Naquele momento, as pessoas são recepcionadas pelo grupo, que efetua diversos disparos contra o caminhão", detalhou o delegado. As três pessoas pularam do veículo ainda em movimento e conseguiram fugir. O veículo ficou cravejado de balas e, as pessoas, machucadas.