Dono de ferro-velho investigado por morte de funcionários é preso em Salvador

Marcelo Batista é investigado por duplo homicídio ocorrido em 2024 em Pirajá

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:56

Marcelo Batista ficou foragido por sete meses
Marcelo Batista ficou foragido por sete meses Crédito: Divulgação

O empresário Marcelo Batista, que é investigado pelo duplo homicídio de funcionários que trabalhavam em seu ferro-velho, foi preso nesta terça-feira (26) em Salvador. De acordo com a polícia, o mandado de prisão tem relação com tentativa de homicídio contra três pessoas, duas delas ex-funcionários de sua empresa, que foram alvos de disparos de arma de fogo. Elas conseguiram escapar do ataque. 

A prisão preventiva foi decretada na segunda-feira (25). Marcelo Batista foi localizado em um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, durante ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O empresário é investigado pelo duplo homicídio de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, desaparecidos desde 4 de novembro de 2024. Conforme apontam as investigações, as vítimas teriam sido torturadas e mortas no galpão do estabelecimento onde o suspeito foi preso. Os corpos seguem desaparecidos.

Veja o momento da prisão de Marcelo Batista

Depois de passar sete meses foragido, Marcelo Batista se entregou à polícia em junho deste ano. O empresário foi liberado por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A defesa do acusado entrou com um pedido de liberdade provisória logo depois de apresentá-lo. O juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira concedeu a liberdade ao empresário argumentando que ele entregou o passaporte e formalizou um pedido de desculpas, mostrando ‘arrependimento’ e ‘respeito ao Judiciário’.

A decisão impôs a Marcelo medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, compromisso de comparecer mensalmente em juízo, manter endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa, comparecer a sessão de julgamento do júri, se até lá chegar o processo, e não frequentar bares e nem se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.

Funcionários desapareceram e empresário é acusado por morte dos dois

Relembre o caso 

Os ex-funcionários Paulo Daniel e Matusalém Silva desapareceram após saírem de suas casas para trabalhar no ferro-velho de Marcelo Bastista, localizado no bairro de Pirajá. Antes de desaparecerem, eles foram acusados pelo dono do empreendimento por furto de alumínio. Considerado suspeito dos assassinatos, o empresário foi procurado pela polícia durante sete meses. 

Familiares dos dois jovens contaram ao CORREIO que ambos começaram a trabalhar no local três semanas antes de desaparecer. O trabalho, no entanto, não tinha vínculo empregatício formal e os dois nunca tinham comentado sobre situações de violência envolvendo o dono da empresa. A única reclamação era sobre as condições de trabalho.

Quatro dias depois do desaparecimento dos funcionários, a polícia entrou no ferro-velho para procurá-los após cães farejadores indicarem que Paulo Daniel estava no local antes de desaparecer. Três dias depois das buscas, a Polícia Civil pediu a prisão de Marcelo e a fuga do empresário foi iniciada. Em janeiro, pelo menos dois policiais militares foram presos acusados de envolvimento no desparecimento e morte dos funcionários.

Marcelo Batista responde a ao menos nove processos que estão em tramitação na Justiça do Trabalho. Outros 60 foram arquivados. As acusações abordam descumprimento de pagamento de salário, horas extras, assédio sexual e tortura. Os crimes teriam sido cometidos dentro do estabelecimento em Pirajá. 

