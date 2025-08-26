PRESO DE NOVO

Novas provas: dono de ferro-velho tentou matar três pessoas antes de funcionários sumirem

Maysa Polcri

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:10

Veja o momento da prisão de Marcelo Batista (de camisa rosa) Crédito: Divulgação

Nove meses após o desaparecimento de dois funcionários de um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, o empresário Marcelo Batista foi preso no mesmo local onde as vítimas trabalhavam. A prisão, no entanto, não foi determinada pelas mortes dos trabalhadores que até hoje não foram localizados. Marcelo foi detido nesta terça-feira (26), na verdade, pela participação na tentativa de homicídio de outras três pessoas.

O empresário e outros três homens, supostamente policiais, são suspeitos de tentar executar três vítimas após Marcelo Batista desconfiar que itens do ferro-velho estavam sendo roubados. O principal alvo da execução seria um funcionário que trabalhava no estabelecimento há cerca de um ano. Segundo as investigações, o homem roubou materiais do ferro-velho e contratou duas pessoas para fazer o transporte dos itens.

As três pessoas foram vítimas de disparos de armas de fogo no momento em que realizavam o transporte do material furtado, como explicou o delegado José Nélis. Segundo ele, duas das vítimas foram contratadas para transportar os itens sem saber que eles haviam sido roubados do ferro-velho.

"Uma das pessoas era funcionária e efetivamente teria participado do furto. Ele contratou duas pessoas, que estavam completamente alheias aos fatos, para fazer o transporte da carga. Naquele momento, as pessoas são recepcionadas pelo grupo, que efetua diversos disparos contra o caminhão", detalhou. As três pessoas pularam do veículo ainda em movimento e conseguiram fugir. O veículo ficou cravejado de balas e, as pessoas, machucadas. As vítimas relatam que Marcelo foi um dos homens que atiraram contra eles.

O episódio, segundo as investigações, ocorreu no dia 3 de novembro de 2024. Portanto, um dia antes do desaparecimento de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25. A tripla tentativa de homicídio não é novidade para a polícia, mas os fatos vieram à público oficialmente nesta terça-feira (26). Mas, afinal, o que motivou o novo pedido de prisão de Marcelo?

De acordo com o delegado José Nélis, mesmo foragido, Marcelo Batista praticava ameaças contra as três pessoas que tentou matar em novembro do ano passado, o que teria ajudado a embasar o pedido de prisão preventiva. O contato mais recente teria ocorrido em fevereiro deste ano, quando o empresário disse para uma das pessoas que plantaria informações falsas através de uma repórter, com o intuito de prejudicar a vítima. A reportagem tenta contatar a defesa do empresário.

Marcelo Batista foi preso nesta terça-feira (26), no ferro-velho, no bairro de Pirajá. Ele passará por audiência de custódia na quarta-feira (27). O empresário estava submetido à medidas cautelares desde junho deste ano, quando se entregou à polícia após passar sete meses foragido.

Rede de torturas e mortes

As investigações apontam para um esquema de violência conduzido por Marcelo Batista no ferro-velho. Ao desconfiar de que pudesse estar sendo furtado pelos funcionários, o empresário praticava tortura e, em alguns casos, tentava matar os trabalhadores. Ele foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), inclusive, por ser o mandante da morte de suas pessoas, de prenomes Adson e Priscila, em 2016.

A polícia também acredita que ele tenha sido responsável pelas mortes de Paulo Daniel e Matusalém Lima. Ambos trabalhavam há três semanas no estabelecimento quando foram acusados de furto pelo empresário. Segundo o delegado José Nélis, não há indícios de que eles tenham, de fato, cometido o crime.

Relembre o caso

Os ex-funcionários Paulo Daniel e Matusalém Silva desapareceram após saírem de suas casas para trabalhar no ferro-velho de Marcelo Batista, localizado no bairro de Pirajá. Antes de desaparecerem, eles foram acusados pelo dono do empreendimento por furto de alumínio. Considerado suspeito dos assassinatos, o empresário foi procurado pela polícia durante sete meses.

Familiares dos dois jovens contaram ao CORREIO que ambos começaram a trabalhar no local três semanas antes de desaparecer. O trabalho, no entanto, não tinha vínculo empregatício formal e os dois nunca tinham comentado sobre situações de violência envolvendo o dono da empresa. A única reclamação era sobre as condições de trabalho.

Quatro dias depois do desaparecimento dos funcionários, a polícia entrou no ferro-velho para procurá-los após cães farejadores indicarem que Paulo Daniel estava no local antes de desaparecer. Três dias depois das buscas, a Polícia Civil pediu a prisão de Marcelo e a fuga do empresário foi iniciada. Em janeiro, pelo menos dois policiais militares foram presos acusados de envolvimento no desaparecimento e morte dos funcionários.

