Após oito anos, homem é condenado por tentar matar mulher trans na Bahia

Vítima foi atingida por dois tiros em 2017 e ficou tetraplégica

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 20:13

Bárbara Trindade, em 2017
Bárbara Trindade, em 2017 Crédito: Reprodução

Após oito anos, foi condenado o homem que atirou contra Bárbara Trindade, em Presidente Dutra, no Centro Norte baiano, em abril de 2017. Paulo Roberto Ferreira Machado foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão por tentativa de homicídio qualificado.  A Justiça baiana negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão em regime fechado. 

O homem foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Irecê, no dia 30 de julho. A sentença foi divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta quarta-feira (27). O crime aconteceu no dia 2 de abril de 2017, por volta das 23h, na Rua Vereador João Rocha, no centro de Presidente Dutra. A denúncia do MP-BA apontou que o crime foi cometido como uma represália ao vazamento de fotos íntimas que mostravam o réu e a vítima, que é uma mulher trans, em situação afetiva.

Bárbara, que na época era militante do PSOL e do movimento LGBTQI, foi atingida por duas balas que atingiram o seu maxilar e a coluna vertebral. A vítima sobreviveu aos disparos, mas sofreu graves sequelas físicas e psicológicas. Bárbara perdeu a mobilidade e passou a depender de cuidados diários, além de ter sido forçada a interromper seu processo de transição de gênero por conta das consequências do atentado.

"A pena de Paulo Roberto foi agravada pela sua conduta social e personalidade, consideradas negativas pelo juízo, diante de relatos de violência e ameaças a testemunhas e pessoas próximas de Bárbara", informou o MP-BA. Paulo irá cumprir pena em regime fechado, pois a Justiça negou o direito de recorrer em liberdade, por entender que sua liberdade representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

