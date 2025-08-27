RISCO DE INCÊNDIOS

Tempo seco: Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em seis cidades da Bahia

Alerta vale até 18h desta quarta-feira (27)

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:06

Barreiras Crédito: Leitor CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (27), um alerta laranja de perigo para baixa umidade em seis cidades da Bahia. Há alerta amarelo de perigo potencial em outras áreas do estado.

A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, o que indica a possibilidade de risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O alerta vale até às 18h desta quarta-feira.

Na Bahia, a sinalização de perigo atinge seis cidades baianas: Buritirama, Brejolândia, Barreiras, Barra, Baianópolis e Angical. A recomendação do instituto é que a população dessas cidades beba bastante líquido, use hidratante para pele, umidifique o ambiente, evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em outras cidades no entorno do Extremo Oeste Baiano e de partes do Vale São-Franciscano da Bahia, o alerta amarelo indica umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.