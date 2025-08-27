Tempo seco: Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em seis cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:06
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (27), um alerta laranja de perigo para baixa umidade em seis cidades da Bahia. Há alerta amarelo de perigo potencial em outras áreas do estado.
A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, o que indica a possibilidade de risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. O alerta vale até às 18h desta quarta-feira.
Na Bahia, a sinalização de perigo atinge seis cidades baianas: Buritirama, Brejolândia, Barreiras, Barra, Baianópolis e Angical. A recomendação do instituto é que a população dessas cidades beba bastante líquido, use hidratante para pele, umidifique o ambiente, evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Em outras cidades no entorno do Extremo Oeste Baiano e de partes do Vale São-Franciscano da Bahia, o alerta amarelo indica umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Ainda assim, a orientação é para manter uma boa hidratação, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. O instituto ainda ressalta que maiores informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).